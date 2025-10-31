Senatul SUA a respins tarifele impuse de Trump asupra a peste 100 de țări. Patru republicani au votat alături de democrați

Senatul Statelor Unite s-a pronunțat împotriva taxelor impuse de președintele Donald Trump asupra a peste 100 de țări, votând pentru anularea așa-numitelor tarife „reciproce”.

Votul din Senatul SUA a avut loc în ziua de 30 octombrie 2025, informează ziarul britanic The Guardian.

Scorul din Senat a fost de 51-47 împotriva tarifelor de bază pe care președintele le-a instituit prin decret. Votul a avut acest rezultat întrucât patru senatori republicani au decis să voteze alături de cei ai Partidului Democrat.

Acesta a fost al treilea moment, în această săptămână, când unii republicani au votat alături de democrați pentru o rezoluție privind tarifele.

Un vot similar avusese loc împotriva tarifelor pe care Trump le-a stabilit pentru Brazilia și pentru Canada.

