Senatul SUA a respins tarifele impuse de Trump asupra a peste 100 de țări. Patru republicani au votat alături de democrați

Autor: Mihai Diac
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 00:16
413 citiri
Senatul SUA a respins tarifele impuse de Trump asupra a peste 100 de țări. Patru republicani au votat alături de democrați
Senatul SUA / FOTO:X/@L_ThinkTank

Senatul Statelor Unite s-a pronunțat împotriva taxelor impuse de președintele Donald Trump asupra a peste 100 de țări, votând pentru anularea așa-numitelor tarife „reciproce”.

Votul din Senatul SUA a avut loc în ziua de 30 octombrie 2025, informează ziarul britanic The Guardian.

Scorul din Senat a fost de 51-47 împotriva tarifelor de bază pe care președintele le-a instituit prin decret. Votul a avut acest rezultat întrucât patru senatori republicani au decis să voteze alături de cei ai Partidului Democrat.

Acesta a fost al treilea moment, în această săptămână, când unii republicani au votat alături de democrați pentru o rezoluție privind tarifele.

Un vot similar avusese loc împotriva tarifelor pe care Trump le-a stabilit pentru Brazilia și pentru Canada.

Reacția Rusiei după ce SUA au anunțat că reiau testarea armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani. "Dacă cineva se abate de la moratoriu, vom acționa în consecință"
Reacția Rusiei după ce SUA au anunțat că reiau testarea armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani. "Dacă cineva se abate de la moratoriu, vom acționa în consecință"
Kremlinul a reacționat cu prudență la anunțul președintelui american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare ale SUA, după o pauză de peste trei decenii. Moscova susține că nu a...
Donald Trump vrea ca SUA să facă din nou teste nucleare, după mai bine de 30 de ani. „Avem mai multe arme nucleare decât oricine”
Donald Trump vrea ca SUA să facă din nou teste nucleare, după mai bine de 30 de ani. „Avem mai multe arme nucleare decât oricine”
Denuclearizarea ar fi un „lucru extraordinar”, a declarat joi preşedintele SUA, Donald Trump, dar a reiterat că reluarea testelor nucleare de către SUA după un moratoriu de 30 de ani este...
#senatul sua, #SUA, #tarife Trump, #republicani, #republicani SUA, #taxe vamale Trump, #Donald Trump , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nici macar nu e hot, e un prost". Ion Tiriac i-a spus in fata: "Ar trebui sa fii dat afara"
Digi24.ro
Schimbare de ton la Kremlin: Lansarile Poseidon si Burevestnik nu au fost "teste nucleare"
DigiSport.ro
PATRU barbati s-au napustit asupra lui Andrei, in plina strada! Imaginile au fost facute publice. Surprinzator: ce a facut victima

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump vrea să rupă cea mai puternică legătură a Rusiei: Asta îl învinge pe Putin odată pentru totdeauna
  2. Senatul SUA a respins tarifele impuse de Trump asupra a peste 100 de țări. Patru republicani au votat alături de democrați
  3. Uraganul Melissa traversează Caraibele şi accelerează spre Bermude. A lăsat în urmă dezastru. Cel puţin 25 de persoane au murit în Haiti, patru în Jamaica VIDEO
  4. Rușii s-au săturat de războiul lui Putin din Ucraina. Un sondaj comandat în secret de Kremlin arată ce cred oamenii despre operațiunea militară specială în desfășurare
  5. Statele Unite reduc drastic numărul de refugiați pe care-i vor primi: doar 7.500 într-un an. Cine ar putea beneficia de prioritate
  6. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 30 octombrie. Premii uriașe puse în joc
  7. Charles al III-lea, ca și Carol al II-lea: Îl deposedează de titluri pe fratele său și îl și evacuează din reședința regală. Cazul similar petrecut în România
  8. Armata rusă, coșmarul soldaților care refuză să lupte în Ucraina. Sunt torturați, executați sau trimiși la moarte sigură de comandanți
  9. Titi Aur îl arată cu degetul: „El e omul care se opune măsurilor de siguranță rutieră, în România!”. Celebrul pilot, „rejectat” de Guvern
  10. Un inspector antifraudă a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Alţi trei angajaţi ai Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală sunt plasaţi sub control judiciar