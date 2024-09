Un bărbat este obligat de instanță să achite o sumă uriașă, delapidată de către soția care a decedat înainte de a fi condamnată

Un bărbat din orașul Zlatna, județul Alba, a fost obligat să achite suma uriașă de peste un milion de euro către CEC Bank, deși nu a avut nicio legătură contractuală cu instituția bancară. Marius, un simplu locuitor din Munții Apuseni, trebuie să plătească 4.303.244 de lei și 235.981 de euro, sumă stabilită printr-o hotărâre definitivă a Curții de Apel Alba Iulia din 10 iulie 2024.

Obligația acestuia a apărut în urma acțiunilor fostei sale soții, angajată a agenției CEC Bank din Zlatna, care, alături de sora ei, a sustras într-o perioadă de peste 10 ani, 6.321.886 de lei și 273.744 de euro din conturile a 325 de clienți ai băncii, arată Libertatea.ro

Elena Meteșan, una dintre angajatele băncii, a fost condamnată în 2018 la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru delapidare, iar sora ei, Viorica, judecată separat, a decedat înainte de a fi trimisă în instanță. În urma decesului acesteia, banca a deschis o acțiune împotriva soțului ei pentru recuperarea sumelor delapidate.

Modul de operare al celor două surori implica fie retragerea sumelor direct din conturile clienților, fie păstrarea sumelor depuse de aceștia fără a le înregistra. Potrivit anchetatorilor, multe persoane au venit cu bani chiar la domiciliul angajatelor, având încredere în acestea.

Elena Meteșan și Viorica și-au justificat faptele afirmând că erau nemulțumite de condițiile de muncă și de salariile primite.

„Eu am băgat bani la CEC în 2001. Am chitanța de deschidere de cont, plus încă cinci pe care le-am primit după aia. Mi-a mai dat un fel de chitanțe mai lungi pe care nu le mai am. Am pus 200.000 de lei și am mai găsit doar 89 de bani în cont. Am pus 100.000 și apoi încă 100.000 de lei. Mi-a dat 100.000 pe care am actele, după care mi-a mai dat 20.000. I-am zis să mi dea pe toți, dar nu am mai primit nimic”, a spus Traian Meteșan, un alt client afectat.

Instanța a decis: moștenitorii obligați la despăgubiri

Instanța a hotărât că soțul fostei angajate este obligat să suporte prejudiciul.

„Este posibilă constatarea retroactivă a îndeplinirii condițiilor răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie a defunctei, fostă angajată a reclamantei CEC Bank, chiar dacă între timp aceasta a decedat, obligația de reparare a prejudiciului fiind transmisă moștenitorilor... Obligația de despăgubire se transmite moștenitorilor săi, în temeiul devoluțiunii legale şi al principiului transmisiunii universale succesorale,” a susținut instanța.

Totuși, recuperarea prejudiciului se va face „în limita activului succesoral,” ceea ce înseamnă că acțiunea băncii va fi limitată la valoarea bunurilor moștenite.

