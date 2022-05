Curtea de Apel Timișoara i-a achitat definitiv pe 14 polițiști de frontieră din Arad, trimiși în judecată pentru luare de mită. În primă instanță, polițiștii de frontieră au fost, de asemenea, declarați nevinovați. Judecătorii i-au achitat pe polițiști, considerând că au fost provocați să ia mită.

Lovitură pentru procurorii DNA Timișoara. 14 polițiști de frontieră trimiși în judecată pentru luare de mită au fost declarați definitiv nevinovați. Prima fază a procesului s-a judecat la Tribunalul Arad, unde polițiștii de frontieră au fost achitați. Dosarul a ajuns la Curtea de Apel Timișoara, unde s-a dispus rejudecarea.

Și în urma rejudecării, Tribunalul Arad i-a achitat pe cei 14 polițiști de frontieră, iar dosarul a ajuns din nou la Curtea de Apel Timișoara pentru apel. În 26 mai 2022, Curtea de Apel Timișoara a pronunțat sentința finală, declarându-i nevinovați pe toți cei 14 polițiștii de frontieră.

Provocați să ia mită

Curtea de Apel a motivat achitarea polițiștilor susținând că investigatorii sub acoperire cu care a lucrat DNA i-au provocat pe polițiștii de frontieră. Fără aceste provocări, susțin judecătorii, polițiștii de frontieră nu ar fi avut de gând să ia mită.

„Din probatoriul administrat rezultă că există o invitaţie directă la comiterea unei infracţiuni din partea unui denunţător sau unui martor; precum şi lipsa oricăror indicii că fapta ar fi fost săvârşită fără această intervenţie Informaţiile la care fac referire organele de urmărire penală privind implicarea inculpaţilor în desfăşurarea unor activităţi infracţionale de corupţie, anterioare intervenţiei colaboratorului, nu au suport probator, de altfel, organele de urmărire penală se referă la un fenomen de corupţie generalizat, fără a se fi indicat în mod concret pentru fiecare inculpat în ce a constat activitatea presupus infracţională, anterioară acestei activităţi provocatorii”, se arată în sentința Curții de Apel Timișoara, care poate fi studiată pe plarforma rejust.ro.

Potrivit sentinței, „deşi activitatea poliţiştilor sau a colaboratorilor a fost autorizată în condiţiile legii, investigatorii şi colaboratorul nu au oferit inculpaţilor o ocazie obişnuită (care nu are caracter special) de a comite o infracţiuneci, ci ia-au provocat”.

„Curtea constată că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită pentru faptele reţinute în sarcina inculpaţilor, deoarece nu au fost săvârşite cu conştiinţa liberă, respectiv cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, câtă vreme decizia de a primi sau accepta sume de bani a fost luată în urma unei provocări active din partea investigatorilor sub acoperire Pe baza principiului,, in dubio pro reo”, Curtea reţine că, dacă investigatorii sub acoperire nu ar fi procedat în maniera descrisă, inculpaţii nu ar fi primit banii respective”, au mai arătat judecătorii în sentința definitivă de achitare.

Patru polițiști, condamnați pentru că au recunoscut acuzațiile

În dosarul în care au fost trimiși în judecată cei 14 polițiști de frontieră au fost puși sub acuzare 18 polițiști de la Vărşand şi Nădlac II, acuzaţi că au luat mită pentru a închide ochii la transporturile ilegale care intrau în ţară.

Cele mai grave acuzaţii i-au fost aduse comisarului-şef Florin Avram. Acesta a fost acuzat că în perioada 17 august – 6 decembrie 2016, a cerut între 150 euro şi 41.000 euro şi alte bunuri, pentru a permite introducerea în România a unor transporturi de ţigări de contrabandă şi anvelope uzate. „În acelaşi context şi în acelaşi scop, în perioada 29 august – 12 decembrie 2016, ceilalţi 17 inculpaţi au pretins şi primit de la aceleaşi persoane, în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, mai multe sume de bani, în totale peste 800 euro”, au arătat procurorii DNA în rechizitoriu.

Avram şi trei poliţişti din dosar au recunoscut acuzaţiile primind pedepse cu suspendare. Ceilalți 14 polițiști au ales să se „bată” cu DNA în instanță și au obținut sentințe de achitare.

