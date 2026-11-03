Crezi că o platformă de articole este complicată? Pe SEO Digital, prima comandă durează 5 minute, iar a doua cel mult un minut

Pe scurt: nu, o platformă de articole sponsorizate nu este complicată, iar partea grea nu ține de platformă. Pe SEO Digital, prima comandă durează de regulă 5 minute, iar următoarele cel mult 1 minut. Nu ai nevoie de cunoștințe avansate de SEO, nu negociezi cu redacțiile și nu ții evidența pe email: prețurile sunt afișate, filtrele te ajută să alegi, iar plata, factura și urmărirea comenzii se fac în același loc. Ce rămâne cu adevărat în grija ta sunt două decizii: unde publici și ce scrii.

Mai jos luăm pe rând cele mai frecvente temeri pe care le auzim de la cei care n-au comandat încă un articol printr-o platformă și îți spunem sincer ce e adevărat din fiecare.

De unde vine impresia că e complicat

Cei mai mulți oameni își imaginează publicarea unui articol pe un site de știri așa cum se făcea înainte: cauți redacția, găsești o adresă de email, ceri tarife, aștepți răspunsul, negociezi, trimiți textul, aștepți factura, plătești prin transfer, apoi verifici singur dacă articolul a apărut și dacă linkul e acolo. Pentru zece publicații, repeți totul de zece ori.

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Dacă asta este imaginea din mintea ta, e normal să crezi că o platformă care face același lucru este la fel de grea. Diferența este că platforma adună toți acești pași într-un singur flux, în care cele mai multe informații sunt deja completate.

Mitul 1: Trebuie să fii expert SEO ca să alegi publicația

Nu trebuie. În marketplace filtrezi publicațiile după nișă, autoritate și buget, iar în fișa fiecărei publicații vezi prețul, tipul de link și restricțiile editoriale. Publicațiile din platformă sunt verificate manual înainte să fie listate, după autoritate, trafic organic și calitate editorială.

Dacă nici așa nu știi de unde să începi, există Media Plan: introduci domeniile concurenților, perioada și bugetul, iar platforma îți propune un plan în aproximativ 60 de secunde. Cunoștințele de SEO te ajută să alegi mai bine, dar nu sunt o condiție ca să poți comanda.

Mitul 2: Îmi ia o după-amiază până învăț platforma

Prima comandă durează de regulă 5 minute, incluzând crearea contului, a proiectului și alimentarea cu credite. Următoarele durează 1 minut, pentru că tot ce ține de configurare rămâne salvat.

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Cele mai multe minute pierdute la început nu sunt în platformă, ci în căutarea fișierelor. Dacă ai articolul scris, o imagine și datele de facturare la îndemână, cifrele de mai sus sunt realiste.

Mitul 3: Tot trebuie să negociez prețul cu fiecare redacție

Aici este, probabil, cea mai mare diferență față de comanda pe email. Prețul fiecărei publicații este afișat înainte să comanzi, fără comisioane ascunse. Prețurile pornesc de la 10 EUR și ajung la peste 600 EUR pentru publicațiile naționale. Nu ceri oferte, nu aștepți răspunsuri și nu compari tarife primite în zece conversații diferite.

Un singur lucru de reținut: prețurile din marketplace sunt afișate fără TVA, așa că TVA-ul se adaugă la suma pe care o încarci în cont.

Mitul 4: Plata și facturile sunt o bătaie de cap

Plătești cu cardul, prin Netopia, iar factura se emite automat prin SmartBill. Nu primești câte o factură de la fiecare redacție și nu urmărești zece plăți separate. Alimentezi contul cu credite și le folosești pe rând, la ce publicații vrei.

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Nu există abonament și nici volum minim, deci poți începe cu un singur articol.

Mitul 5: Dacă ceva nu merge, rămân cu banii blocați

Dacă un publisher nu publică articolul, creditele se întorc în contul tău. Creditele sunt valabile 12 luni, așa că nu ești presat să le cheltui imediat.

Cele mai multe articole apar în aceeași zi sau a doua zi, iar de regulă publicarea durează 1–5 zile lucrătoare, în funcție de publicație. Data pe care o alegi la comandă este orientativă, pentru că fiecare redacție are propriul calendar.

Mitul 6: Trebuie să verific singur, lunar, fiecare link

La comenzile prin email, verificarea cade în întregime pe tine. În platformă, linkul articolului publicat apare în dashboard și primești notificare pe email. Link Guardian urmărește linkurile și te alertează dacă un link dispare, își schimbă ancora sau devine nofollow. Dacă apare o problemă, o rezolvăm.

Mitul 7: Fără un articol scris, nu pot comanda

Poți comanda și redactarea, pe baza unui brief. Iar dacă ai nevoie de altceva decât un advertorial clasic, platforma acceptă și comunicate de presă, articole de brand, Brand Mentions și Link Insertions.

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Platformă vs. comandă pe email: ce se simplifică, concret

Fără tabele, doar diferențele care contează în practică:

Găsirea publicațiilor: pe email le cauți una câte una; în platformă le filtrezi după nișă, autoritate și buget.

pe email le cauți una câte una; în platformă le filtrezi după nișă, autoritate și buget. Prețul: pe email îl afli după ce ceri ofertă; în platformă îl vezi înainte să comanzi.

pe email îl afli după ce ceri ofertă; în platformă îl vezi înainte să comanzi. Plata: pe email plătești fiecare redacție separat; în platformă folosești creditele din același cont.

pe email plătești fiecare redacție separat; în platformă folosești creditele din același cont. Factura: pe email aștepți câte una de la fiecare; în platformă se emite automat.

pe email aștepți câte una de la fiecare; în platformă se emite automat. Urmărirea: pe email ții evidența într-un fișier; în platformă vezi statusul și linkul în dashboard.

pe email ții evidența într-un fișier; în platformă vezi statusul și linkul în dashboard. Comenzi repetate: pe email reiei corespondența; în platformă refolosești proiectul și durează 1–2 minute.

pe email reiei corespondența; în platformă refolosești proiectul și durează 1–2 minute. Dubluri: opțiunea „Refuză comenzi multiple” te împiedică să comanzi din greșeală de două ori pe aceeași publicație pentru același site.

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Ce rămâne, sincer, în grija ta

O platformă scurtează drumul până la publicare, dar nu ia deciziile în locul tău. Două lucruri țin în continuare de tine:

alegerea publicației potrivite, după nișă și public, nu doar după preț;

după nișă și public, nu doar după preț; calitatea articolului, pentru că un text util pentru cititori e cel care are șanse să fie citit și distribuit.

Nicio platformă nu poate garanta poziții în Google sau apariții în răspunsurile sistemelor AI. Ce poate face este să-ți ia de pe umeri partea administrativă, ca timpul tău să meargă acolo unde contează.

Pentru cine contează cel mai mult simplitatea

Antreprenori care vor să publice despre firma lor fără să învețe cum funcționează redacțiile.

care vor să publice despre firma lor fără să învețe cum funcționează redacțiile. Specialiști SEO și freelanceri care lucrează pentru mai mulți clienți și au câte un proiect pentru fiecare.

și freelanceri care lucrează pentru mai mulți clienți și au câte un proiect pentru fiecare. Agenții care plasează comenzi des și vor ca a zecea comandă să dureze cât prima, nu mai mult.

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Pentru cine comandă des există și un bonus lunar automat: peste 200 EUR consumați într-o lună primești 2 articole cu discount 100% luna următoare, peste 500 EUR primești 5, iar peste 1.000 EUR primești 10. Bonusul trebuie folosit în luna în care îl primești.

Întrebări frecvente

Este greu să folosești o platformă de articole sponsorizate? Nu. Pe SEO Digital, prima comandă durează de regulă 5–10 minute, iar următoarele 1–2 minute. Filtrele, prețurile afișate și plata din același cont elimină pașii care fac comanda pe email lentă.

Am nevoie de cunoștințe SEO ca să comand un articol? Nu sunt obligatorii. Filtrele după nișă, autoritate și buget și funcția Media Plan te ajută să alegi publicațiile. Cunoștințele de SEO te ajută doar să alegi mai bine.

Trebuie să negociez cu redacțiile? Nu. Prețul fiecărei publicații este afișat înainte de comandă, fără comisioane ascunse. Prețurile sunt fără TVA.

Ce se întâmplă dacă articolul nu este publicat? Creditele se întorc în contul tău și le poți folosi pentru altă comandă. Creditele sunt valabile 12 luni.

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Cât de repede apare articolul? Cele mai multe articole apar în aceeași zi sau a doua zi, de regulă în 1–3 zile lucrătoare, în funcție de publicație.

Dacă mă blochez, primesc ajutor? Da. Suportul răspunde, de regulă, în câteva ore.

Impresia că o platformă de articole e complicată vine, de cele mai multe ori, din felul în care se lucra pe email: oferte, negocieri, facturi și verificări făcute de mână. Într-o platformă, toate acestea sunt adunate într-un singur flux, iar după prima comandă, de 5–10 minute, următoarele durează 1–2 minute. Dacă vrei să vezi singur cât de simplu arată, poți răsfoi publicațiile disponibile pentru advertoriale, cu prețurile lor, înainte să-ți faci cont.

Surse

SEO Digital, homepage (durata comenzilor, prețuri, filtre, publicare, Link Guardian, suport): https://seodigital.ro/

SEO Digital, „Despre” (verificarea publicațiilor, facturare, formate): https://seodigital.ro/despre/

SEO Digital, „Cum folosești platforma seodigital.ro” (proiecte, credite, comandă): https://seodigital.ro/cum-folosesti-platforma-seodigital-ro/

SEO Digital, bonusul lunar: https://seodigital.ro/a-fost-lansat-noul-sistem-de-bonificare-automatizat/

SEO Digital, Media Plan: https://seodigital.ro/am-lansat-media-plan-functia-care-iti-construieste-automat-strategia-de-link-building/

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