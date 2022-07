Antrenorul lui Sepsi, după calificarea dramatică din Conference League: ”Nu-și va mai aminti nimeni acest joc”

Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a declarat, joi seara, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa s-a calificat cu emoţii în turul 3 preliminar al Conference League după ce a trecut de Olimpija Ljubljana în urma loviturilor de departajare.

El a precizat că echipa sa poate juca mult mai bine decât a făcut-o în partida de joi seara.

"Nu am făcut un joc bun cum facem de obicei. Am trecut cu emoţii de Olimpija Ljubljana... dar putem mai mult. Putem juca mai bine decât am arătat azi şi jucătorii sunt conştienţi de acest lucru. Însă e bine că am trecut de această echipă. Nu-şi va mai aminti nimeni acest joc, ci doar că noi ne-am calificat mai departe", a afirmat tehnicianul.

"Din păcate azi am avut şi probleme de lot. Pentru că s-a accidentat Marius Ştefănescu, iar Adnan (n.r. - Adnan Aganovic) a avut şi el probleme şi nu l-am putut folosi. Sunt doi jucători buni, cu experienţă, care ne-au lipsit. Acum ne concentrăm însă pe următorul meci, cel cu Petrolul, unde sperăm să facem un joc bun. După aceea ne vom gândi şi la Djurgaardens, adversara din turul 3", a adăugat Bergodi.

Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe s-a calificat în turul 3 preliminar al Europa Conference League după ce a învins cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare formaţia slovenă Olimpija Ljubljana, joi seara, pe Stadionul Stozice din Ljubljana, în manşa secundă a turului 2 al competiţiei.

Sepsi OSK va juca în turul 3 preliminar al Conference League cu formaţia suedeză Djurgaardens IF.

