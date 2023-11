Laszlo Dioszegi, conducătorul clubului Sepsi Sfântu Gheorghe, a vorbit despre problemele financiare care au apărut la echipa sa, dar și despre banii care vin de la Budapesta.

El a dezvăluit că suma de 6 milioane de euro venită din ţara vecină a fost folosită pentru noul stadion şi că banii n-au intrat în conturile clubului.

În schimb, Budapesta susţine echipa cu 900.000 de euro pentru academie şi mentenanţa arenei moderne.

"De la an la an e mai greu. Am primit sponsorizări. Nu sponsorizări, ci pentru investiţie... Săptămâna trecută am citit că au venit bani publici din Ungaria, 6 milioane, dar era suma pentru terminarea stadionului. Clubul n-a primit niciun cent. S-a terminat stadionul.

Noi primim doar pentru academie în jur de 900.000 de euro (n.r. - din partea guvernului maghiar), doar pentru academie şi întreţinerea stadionului", a spus acţionarul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi.

Sepsi pierde un sponsor important, prin retragerea OTP Bank din România. "OTP se retrage din România. Slavă Domnului că n-am avut contract mare cu OTP. Noi am primit în jur de 75.000 de euro pe an, undeva cam suma asta ne va lipsi anul următor. La OTP Ungaria nu sunt probleme, la OTP România sunt probleme financiare. Vor să vândă banca. Va veni un cumpărător pe care nu ştiu dacă o să putem să-l numim şi sponsorul nostru, depinde de ce bancă va cumpăra", a spus Laszlo Dioszegi, pentru Sport Total FM.

