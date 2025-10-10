Campioana Sepsi s-a făcut de râs în Europa. Rezultat catastrofal

Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 10:39
Campioana Sepsi s-a făcut de râs în Europa. Rezultat catastrofal
Sepsi a pierdut categoric FOTO FB Sepsi

ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a fost învinsă în deplasare de echipa belgiană Kangoeroes Basket Mechelen, cu 91-55 (22-18, 20-15, 31-12, 18-10), joi seara, în meciul său de debut în Grupa D a competiției feminine de baschet FIBA EuroCup.

Campioana României a condus o singură dată, în primele secunde de joc (2-0), după care gazdele au luat jocul pe cont propriu, desprinzându-se categoric, mai ales în repriza a doua.

Fanni Szabo, cu 12 puncte 3 recuperări, 6 pase decisive, și Domonique Davis, 12 p, 3 rec, 7 pd, au fost cele mai bune din echipa antrenată de Zoran Mikes.

De la gazde s-au remarcat Kennedy Todd-Williams, cu 25 p, 8 rec, 3 pd, Javyn Nicholson, cu 24 p, 7 rec, Laura Vilcinskas, cu 12 p, 9 rec, și Heleen Nauwelaer, cu 9 p, 4 rec, 10 pd.

În celălalt meci al grupei, echipa maghiară TARR KSC Szekszard a dispus de formația italiană GEAS Basket Sesto San Giovanni cu 78-73.

În etapa a doua, Sepsi-SIC va juca acasă cu TARR KSC Szekszard, pe 15 octombrie.

