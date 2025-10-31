Meci dramatic pentru campioana României în cupele europene. Locul ocupat de Sepsi în clasament

Meci dramatic pentru campioana României în cupele europene. Locul ocupat de Sepsi în clasament
Echipa de baschet feminin Sepsi Sf. Gheorghe a pierdut al patrulea meci consecutiv din grupa D a FIBA EuroCup, joi, pe teren propriu, după două reprize de prelungiri, cu liderul Kangoeroes Basket Mechelen, scor 79-82 (34-37, 67-67). Sepsi este pe ultimul loc în clasament. În grupa I, Rapid Bucureşti este pe locul 2, cu trei victorii şi o înfrângere.

Sepsi Sfântu Gheorghe, campioana României, care a început sezonul în Euroligă, dar nu a trecut de preliminarii, ocupă locul 4, ultimul, în grupa D, cu 4 puncte.

Anterior, Sepsi a pierdut cu Kangoeroes Basket Mechelen, cu 55-91, cu KSC Szekszard, cu 49-63, şi cu GEAS, scor 41-77.

În etapa a V-a, penultima, Sepsi va juca în deplasare, cu KSC Szekszard, în 5 noiembrie.

În grupa I, Rapid Bucureşti are un parcurs mult mai bun, fiind pe locul 2, după patru etape, cu 7 puncte, la fel ca liderul Movistar Estudiantes.

Rezultatele obţinute de Rapid sunt: 69-51 şi 71-61 cu Piestanske Cajky, 86-79 cu UFAB49 şi 61-65 cu Movistar Estudiantes. În etapa a V-a, Rapid va juca pe teren propriu, cu UFAB49, în 5 noiembrie.

În preliminariile FIBA EuroCup a jucat şi Universitatea Cluj, care nu s-a calificat în grupe.

