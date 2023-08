Ce a declarat antrenorul momentului din fotbalul românesc după ce a spulberat-o pe ȚSKA Sofia

Tehnicianul echipei Sepsi, Liviu Ciobotariu, a declarat joi seară, după calificarea în turul trei preliminar al Conference League, că pentru formaţia sa a fost “o dublă perfectă” cu ŢSKA Sofia.

”E un sentiment de bucurie, o seară minunată pentru noi. A fost o dublă perfectă. Am încheiat dubla fără gol încasat, am marcat şase goluri. Un joc foarte bun de partea noastră, în ambele partide. Sunt bucuros pentru această calificare, dar şi pentru jocul prestat. Îmi felicit jucătorii. Nu am avut un meci uşor, chiar dacă scorul arată că ar fi fost lejer. Nu a fost aşa. În prima repriză, CSKA a avut ocazii bune de a marca, dar apărarea noastră a funcţionat perfect.

O seară minunată pentru noi, care ne aduce bucurie şi satisfacţie. Am crezut în calificare. După primul joc, ştiam că nu o să fie uşor, dar am crezut în calificare. Echipa s-a montat foarte bine, jucătorii au fost foarte motivaţi. Ne-am dorit să facem fericiţi cei 7-8 mii de suporteri care au venit la stadion. A fost o atmosferă fantastică”, a spus Liviu Ciobotariu, potrivit digisport.ro.

Echipa Sepsi OSK a dispus joi, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 de formaţia bulgară ŢSKA Sofia, în manşa a doua a turului secund preliminar din Conference League, după ce câștigase și în tur cu 2-0.

Sepsi OSK va juca în turul al treilea preliminar cu FC Aktobe (Kazahstan), care a trecut de Torpedo Kutaisi (Georgia), după 4-1 în deplasare şi 1-2 pe teren propriu.