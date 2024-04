Oficialii clubului de liga 1 anunță două transferuri de top: Au semnat deja

Oficialul celor de la Sepsi, Attila Hadnagy, a anunțat faptul că Sepsi va face câteva transferuri fiind în discuții și cu alți jucători.

Sepsi se întărește pentru a prinde play-off-ul Superligii României și în stagiunea următoare, iar printre alții va reveni la echipă Vitalie Damașcanu.

”Deja am făcut strategia de transferuri pentru vară, am contactat mulți agenți, am discutat cu jucători. Eu zic că suntem bine, avem deja jucători pe listă. Avem și doi jucători care au semnat deja cu noi.

Îi vom anunța la vară, ei mai au contracte cu echipele lor. Pot să spun doar că nu sunt din Liga 1, sunt din afara României”, a spus Attila Hadnagy pentru Sport.ro.

Sepsi a pierdut ultimul meci cu scorul de 1-2 partida din deplasare cu CFR Cluj. Formația antrenată de Bernd Storck se află pe locul 6 în clasamentul play-off-ului Superligii, cu 28 de puncte după șapte partide.

