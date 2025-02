Experiență nouă pentru gimnastul venit din Dubai să scrie istorie pentru România: ”Ne-am bătut cu echipa de fete”

Gimnaștii din lotul național masculin au început pregătirea noului sezon competițional în cantonamentul de la Izvorani. Printre ei se află și un sportiv crescut în Dubai, Șerban Cotîrlan (18 ani).

Născut în România, Șerban a plecat cu familia în Dubai pe când avea doar 4 ani. Acolo a început gimnastica, la vârsta de 5 ani, chiar cu un antrenor român, Cristian Stoican. Calitățile l-au adus în lotul național de seniori, acolo unde visează să scrie istorie pentru România în competițiile internaționale.

„Am început gimnastica pe la 5 ani, în Dubai, unde locuiesc. Am început cu un antrenor tot român, Cristian Stoican. El m-a învățat tot ce știu, basic-ul și mental cum să fiu cel mai bun. Eu m-am născut în România, dar la 4 ani m-am mutat în Dubai cu serviciul lui tata. Și de atunci stau acolo, de vreo 15-16 ani. Și acum de curând m-am mutat în România când am auzit de lot, dar școala și totul fac în Dubai și fac în bază de online.”, povestește Șerban Cotîrlan, component al lotului național.

Chiar dacă este în Dubai de atâția ani, Șerban nu a învățat limba arabă. El studiază doar în engleză, limbă în care și comunică acolo. Este în clasa a XIII-a și vrea să studieze kinetoterapie după absolvirea liceului.

„Vorbesc în engleză acolo. Am făcut și arabă vreo patru ani la școală, dar nu știu așa bine. Se vorbește mai mult engleză acolo. Sunt în clasa a 13-a, e ultimul an pentru noi, ca a 12-a pentru România. Mai am 2-3 luni de școală. Suntem pe sistemul British și facem școala ca în Anglia. Avem examene A-Levels. Cu doi ani înainte îți alegi niște subiecte pe care vrei să le dai. Am ales știința sportului și alte științe care m-ar ajuta pentru Facultatea de Kinetoterpie”, detaliază Șerban.

Ads

„Zăpada a fost o experiență nouă pentru mine”

Anul acesta a început pentru Șerban cu o premieră: un cantonament la munte, la Cheile Grădiștei. A fost o experiență cu totul nouă, pentru că s-a putut bate și cu zăpadă!

„Era o experiență nouă. Pentru că nici eu nu am mai văzut zăpadă de nu știu când. Era o priveliște de n-am mai văzut în viața mea și era foarte frumos. Ne-am bătut cu zăpadă cu echipa de fete, lotul de seniori al fetelor, și a fost foarte amuzant. Noi am câștigat.”, mărturisește tânărul.

După cum recunoaște, singura problemă a fost că, obișnuit cu căldura de ianuarie din Dubai, a fost puțin luat pe nepregătite de vremea rece din cantonament. Așa că a fost nevoit să-și cumpere haine de aici, pentru a face față noii provocări. Să poarte mănuși i s-a părut o adevărată experiență:

„A trebuit să-mi cumpăr câteva haine groase, că nu prea am mai avut de când eram mic. Ultima dată când am mers la zăpadă eraM de vreo 10-12 ani și nu prea am mai avut haine groase. Am luat de la niște prieteni. A fost ciudat să-mi pun mănuși. Eu folosesc la încălzire la gimnastică, dar totuși e ciudat să ai mănuși si după aceea și zăpadă în mâini”.

Ads

De asemenea, Crăciunul aici i se pare destul de ciudat. El în Dubai este obișnuit să-l facă la plajă, acolo unde, datorită fizicului său, recunoaște sfios că întoarce multe capete.

„Noi acolo facem totul ca în România. Crăciun cu brad, dar mai puțină zăpadă artificială. La căldura, la bustul gol. Făceam furori pe plajă”, se laudă Șerban.

Singura problemă este dorul de părinți. Vorbește de două ori cu ei la telefon, însă tot dificil este să fie atât de departe de ei.

„Din august am stat aici, fără părinți. Avem un apartament în București și acolo stau în România, când nu suntem în cantonament. Îmi fac și de mâncare. Eu gătesc pe bază de semipreparat, adică îmi fac în weekend pentru toată săptămâna să nu stau toată săptămâna să-mi fac de mâncare în fiecare zi. M-a învățat tata. La început e dificil să fii departe de ei, dar după ceva timp, mai ales cu atâtea antrenamente, nu că uiți de ei, dar nu ai timp să te mai gândești. Dar în cea mai mare parte e greu să mergi departe de părinți, să-i auzi la telefon, e greu. Vorbim de două ori pe zi, îi sun o dată dimineața sau după antrenament sau seara, depinde de program. Oricum, dacă nu sun eu, mama tot timpul mă sună. Dacă aș putea aduce ceva din Dubai, pe părinți i-aș aduce”, spune Șerban Cotîrlan, component al lotului național.

Ads