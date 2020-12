Serban Huidu: "Da, am avut COVID". "Carcotasul" ii indeamna pe oameni sa doneze plasma

Concret, episodul de aseara a continut un scurt segment cu Huidu, care a anuntat ca a avut COVID-19, fiind totodata la un centru de transfuzie ca sa doneze plasma pentru bolnavii de coronavirus, relateaza paginademedia.ro. "Da, am avut Covid. Si acum au trecut doua saptamani si am venit sa donez sange", a spus, pe scurt, Huidu.Serban Huidu, Codrut Keghes (Dezbracatu) si Ioana Petric, prezentatorii obisnuiti ai Cronicii Carcotasilor, au lipsit de pe post la jumatatea lunii noiembrie. Productia de pe Prima TV a fost prezentata de Zaiafet - Horia Sarghi si de Gabriela Marin.Conform sursei citate, Huidu si Keghes au confirmat la vremea respectiva ca sunt in carantina.