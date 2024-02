Șerban Huidu conduce din nou. După câți ani de la accidentul mortal provocat și-a luat permisul auto

Invitat în cadrul podcastului „Fain și Simplu”, Șerban Huidu a dezvăluit că la 12 ani de când a provocat accidentul mortal, în care au murit 12 persoane, a făcut școala de șoferi din nou, iar acum are permis de conducere.

Prezentatorul TV a povestit despre cum a decurs experiența sa când s-a urcat din nou la volanul unei mașini, în 2023.

„După 12 ani am permis din nou. Am dat examen, am mers cu mașina. Am făcut din nou școala de șoferi. Tot pe manuală. Sunt școli și pentru automate, dar scriu pe carnet și îți dau o dungă roșie că nu ai voie pe manuală.

Prima oară am picat traseul. Atunci când m-am dus să dau sala și să mă înscriu, mă întrebau dacă nu vreau să îmi iau și A-ul. Vechiul carnet avea și A-ul. Le-am spus că n-am condus de 12 ani niciun vehicul. Să mă lase să încerc să conduc și eu și după aceea voi vedea ce mai iau. Nu au fost deloc reticenți. Totuși, au fost 12 ani. Puteam să conduc mai devreme, dar n-am vrut.

Puteam să conduc și până a fost definitivă sentința, dar n-am condus. E destul de complicat de condus după ce treci prin ce treci”, a povestit Șerban Huidu.