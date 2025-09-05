Șerban Huidu a ieșit la atac. A jignit concurenții și publicul emisiunii „Insula Iubirii”: „Public voyeurist. Troglodiților!”

După încheierea sezonului 9 din „Insula Iubirii”, Șerban Huidu a publicat un mesaj prin intermediul căruia a criticat atât concurenții, cât și publicul emisiunii, pe care-l consideră „voyeurist”.

Pamfletarul revenit în televiziune după accidentul oribil de la munte crede că proiectul „Insula” este complet imoral.

„Am auzit că a fost finala Temptation Island - Insula Iubirii și am zis să fac ultimele precizări. Am văzut pe sărite două ediții. Înainte și după ce m-am întors din vacanță.

Rezumat: se caută o ceată de impotenți să joace roluri negative. Altă ceată de fete cu glandă multă și amatoare de penicilină, plus niște băieței cu tatuaje și mușchi, având hormonii la vedere, plus o mare de voyeuriști - ce face publicul numeros.

În această mare de promiscuitate, nu pot să nu remarc fațetele puse pe dinți la 20 de ani. Că e mare modă, acum. Toate sunt alb A0 complet nenatural, observabil. Că doar nu dai bani pe fațete să nu te lauzi. Am o veste proastă pentru voi. Veți fi dependenți toată viața de stomatolog. Și fațetele cad. Dinții reali sunt piliți și cad și ei. Să vă luați proteză de culoarea A0, troglodiților! Hoții Johnilor!”, a notat Huidu, în social media.

Cum a scăpat de pușcărie Șerban Huidu

În urma accidentului grav din 2011, din Brașov, eveniment din care au rezultat trei morți, Huidu a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă. În 2012, Judecătoria Brașov l-a condamnat inițial la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare. Ulterior, în februarie 2013, Curtea de Apel Brașov a majorat pedeapsa la patru ani de închisoare cu suspendare, decizie definitivă.

Pe lângă pedeapsa cu suspendare, Huidu a primit interdicția de a conduce timp de șase ani. De asemenea, firma sa de asigurări a fost obligată să plătească daune morale și materiale în valoare de peste 360.000 de euro familiilor victimelor.

„Retragerea” și revenirea lui Huidu în televiziune

După accident, pe 24 octombrie 2011, controversatul personaj a anunțat pe blogul personal că se retrage din viața publică și că nu va mai prezenta emisiunea „Cronica Cârcotașilor” de la Prima TV, invocând impactul emoțional al tragediei și dorința de a se concentra pe viața personală. Cu toate acestea, el a revenit pe TV.

Din acest punct de vedere, Huidu amintește și de cazul Andronic. Jurnalistul Dan Andronic a anunțat în decembrie 2020 că se retrage din viața publică, în urma condamnării sale definitive la 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul Ferma Băneasa, legat de retrocedarea ilegală a unor proprietăți. La scurt timp, Andronic a continuat să apară în emisiuni TV, dar și în online.

