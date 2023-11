Șerban Huidu, după accidentul provocat marți seara: "Am fost făcut jegos, nesimţit, criminal, scursură, porc, cretin şi corupt”.

Șerban Huidu, realizatorul emisiunii Cronica cârcotașilor, de la Prima TV, a fost implicat într-un accident de circulație, marți seara.

Ştirea s-a viralizat imediat şi subiectul a fost tratat cu referire la incidentul din 2011, când Şerban Huidu a mai fost implicat într-un accident auto deosebit de grav, în urma căruia şi-au pierdut viaţa trei persoane.

Acest lucru l-a făcut pe Şerban Huidu să consemneze pe blog-ul personal dezamăgirea vizavi de faptul în care a fost prezentat: „Este incredibilă dezumanizarea şi pofta de a rupe pe cineva. (...) Am fost făcut corupt, neocomunist, şpăgar, jegos, nesimţit, criminal, îmbuibat, scursură, incalificabil, fără empatie, porc, cretin şi prost”.

„S-a întâmplat un accident, sunt vinovat. S-a lovit o maşină de o altă maşină, daunele sunt minime. Am vrut să vin la Biroul de Accidente Uşoare să nu creadă cineva că am ceva de ascuns. Sunt vinovat, am trei puncte de penalizare şi 200 de lei amendă”, a declarat Şerban Huidu, pentru emisiunea „NewsTime” de la Kanal D2, explicând ce s-a petrecut de fapt.