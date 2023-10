Unde și-a investit Șerban Huidu banii câștigați la TV: ”Asta e filozofia. Să nu uităm că am făcut ASE-ul”

Șerban Huidu, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV, a făcut mărturisiri legate de sursele sale de venit, specificând unde a ales să-și investească banii produși în televiziune în ultimii 23 de ani.

Astfel, într-un interviu pentru Unica.ro, prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor” a precizat că s-a axat pe sectorul de imobiliare.

„Mai am și alte surse de venit pe lângă cele din televiziune. Banii pe care i-am câștigat de-a lungul timpului i-am investit în ceva clasic, e complicat să te apuci ceva ce nu știi să faci.

Și-atunci am făcut niște case care aduc niște chirii, asta e toată filozofia de business. Niciodată nu spun niciodată altor investiții.

Dar să nu uităm că am făcut ASE-ul, am un master în economie. E greu să mă convingi cu specule de-alde criptomonede, de-alde piața de capital. Cine spune că azi are un leu și mâine face doi greșește flagrant”, a subliniat Șerban Huidu.

