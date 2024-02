Șerban Huidu, mesaj de împăcare pentru Găinușă: ”Never say never to JR Ewing”

Prezentatorul Șerban Huidu, realizatorul emisiunii „Cronica Cârcotașilor” de la Prima TV timp de 23 de ani, a comentat prezența fostului său coleg la emisiunea Asia Express de la Antena 1, referindu-se cu această ocazie și la răceala existentă între cei doi.

Într-un interviu pentru Playtech.ro, Șerban Huidu și-a exprimat opinia despre aceste show-uri de televiziune care încearcă să atragă audiențe cât mai mari.

”Mi se par niște producții care fac praf piața de televiziune, care și așa nu se simte prea bine. Toate aceste show-uri au plecat de la Big brother. Unde spionarea aproapelui a fost pusă la rang de cinste. Mi se pare o audiență facilă. Televiziunea poate fi mult mai mult decât asta.

Emisiunea Asia sau America Express este catalogată absurd ca fiind reality-show. Este, în fapt, un concurs combinat cu travel show. Informațiile turistice ar trebui furnizate constant și atractiv. Eu am făcut cu Mișu și echipa de atunci ”Cârcotașii în Europa”.

Acolo, am învățat atât de multe lucruri. Și am adus informație turistică, într-o țară ce nu intrase încă în UE. Mă gândesc să fac un pachet aniversar. Se fac în curând 25 de ani de la prima ediție…

Mișu a învățat mult din emisiunea Cârcotașii în Europa. Atunci a fost greu. Sper că se va descurca. Mi-ar plăcea”, a declarat Huidu.

”Never say never to JR Ewing. Dar, real vorbind, nu cred. La ediția de 20 de ani a Cronicii Mișu nu mi-a răspuns la telefon. Nu cred se poate face o reunire fără să fie ambele părți de acord”, a completat el despre o eventuală împăcare cu Găinușă.