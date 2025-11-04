Carcotasii il fac gandac de canalizare media pe Madalin Ionescu (VIDEO)

Miercuri, 07 Aprilie 2010, ora 19:49
3106 citiri
Carcotasii Serban Huidu si Mihai Gainusa nu il iarta pe Madalin Ionescu si il ataca din nou in Cronica din aceasta seara. In timpul emisiunii de la Prima TV, Huidu si Gainusa il fac vidanjor sef pe Madalin Ionescu si il acuza ca le copiaza formatul.
"De fapt asta este problema vidanjorului sef, domnul Madalin Cocolin Ionescu: vrea sa-si faca si el o Cronica, dar nu stie cum. Breh, iti aratam noi, dar te costa", spun Carcotasii in emisiune. Citeste mai multe despre Carcotasii il fac gandac de canalizare media pe Madalin Ionescu pe Vedeta.ro.
