Trei parlamentari, colaboratori ai Securitatii

Deputatul PSD Serban Mihailescu si senatorul liberal Mircea Cosea au fost ofiteri sub acoperire ai fostei Securitati, a decis, marti, Colegiul CNSAS. Celor doi nu li s-a dat insa si verdictul de colaboratori cu Securitatea ca politie politica pentru ca membrii colegiului nu au acces la documente care sa ateste un astfel de lucru.

Pe 21 septembrie, dupa audierea de la CNSAS, Mircea Cosea a declarat ca are dosar de urmarit, dat fiind faptul ca a lucrat ca functionar la ONU mai bine de 10 ani. El a negat ca ar fi colaborat cu fosta securitate ca politie politica.

Dupa audierile anterioare de la CNSAS, senatorul PSD Serban Mihailescu a declarat ca nu a facut vreodata politie politica si nici nu a fost ofiter acoperit sau neacoperit al Securitatii. La randul sau, senatorul PNL Mircea Cosea a sustinut, tot la audierile anterioare, ca are dosar de urmarit, pentru ca a lucrat ca functionar ONU peste 10 ani, dar a negat colaborarea cu fosta Securitate ca politie politica.

Mihailescu sustine ca la dosarul sau se afla un document fals. Acesta ar atesta faptul ca deputatul a avut gradul de maior intre anii 1986-1989, dar el a obtinut acest grad abia in 1996. Documentul mai precizeaza ca Mihailescu a fost ofiter acoperit DIE. Parlamentarul PSD a cerut ca documentele sa fie reverificate.

Tot in sedinta de marti, membrii CNSAS au hotarat ca deputatul PNL Liviu Cimpan a facut politie politica. In cazul a 242 de magistrati, in urma solicitarii facute de CSM, Colegiul a stabilit ca acestia nu au fost colaboratori ai politiei poliitice.

