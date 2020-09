Senatorul PSD Serban Nicolae a demisionat de la sefia Comisiei Juridice

Luni, senatorul PSD, care a contribuit la textul motiunii de cenzura la adresa Guvernului Orban, scria pe pagina de facebook ca esecul motiunii este "o mare si nescuzabila rusine".Serban Nicolae este considerat un contestatar al echipei Ciolacu-Stanescu in interiorul partidului.Acesta a comentat ironic alegerea lui Marcel Ciolacu in fruntea partidului, dupa o competitie cu Eugen Teodorovici, care nici macar nu s-a prezentat la Congres. "CONGRES 2020. O spectaculoasa confruntare de idei si solutii alternative constructive. N-a fost usor, dar cred ca am ales bine!", a sustinut Nicolae, pe pagina sa de Facebook . Fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu, unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea , a califica drept "o gluma macabra" Congresul PSD, vorbind despre "aranjamente dinainte ticluite, ca sa iasa Marcel Ciolacu".