Serban Nicolae, despre eliminarea sa din listele PSD pentru Parlamentare: "E ca si cum Romania il scotea pe Hagi din echipa la cererea adversarilor"

"Am trecut si prin intemperii, si prin seisme, si prin evenimente mai contondente, mereu am fost alaturi de partid . Am fost izgonit de unii care venisera ca oaspeti si se descaltau la usa. Actiunile mele din actuala legislatura, toata prestatia mea publica ca parlamentar ar fi trebuit sa fie recompensata, eu tot ce am facut, am facut in beneficiul electoratului. Faptul ca sunt contestat cu atata vehementa de adversarii politici asta spune totul. Este ca si cum, la Mondialul din 94, Romania il scotea pe Hagi din echipa pentru ca asa cereau adversarele", a declarat Serban Nicolae, potrivit stiripesurse.ro.Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat in urma cu o zi ca Serban Nicolae nu a fost propus de nicio organizatie judeteana pentru a candida la Senat sau la Camera Deputatilor.Serban Nicolae, unul dintre alesii care au masacrat legile Justitiei, anuntat inca de ieri ca urmeaza sa faca un anunt important pentru electoraul PSD. "Maine (n.red. - joi, 22 octombrie) voi face poate cel mai dureros anunt privind activitatea mea publica. Dar, in viata, o usa se inchide, o alta se deschide", a scris acesta miercuri pe Facebook In decembrie 2017, in Parlament, Serban Nicolae a insultat-o pe deputata USR Cosette Chichirau. Deputata USR era in timpul unui Live pe pagina sa de Facebook si se apropie de senatorul PSD."Hotii sunt in fruntea Parlamentului", ii spune Chichirau, moment in care Serban Nicolae o face "asistata social" si ii raspunde ca "penala este mama care v-a facut asa nesimtita". De aici, discutia a degenerat intr-un schimb acid de replici, in care senatorul PSD o jigneste pe deputata intr-un mod incalificabil."Dumneavoastra sunteti atat de proasta, e incredibil ce spuneti. Ia demonstrati-mi ca eu sunt sofer?", a spus Serban Nicolae. Cosette Chichirau: Exista poze. Serban Nicolae: Poze? CV-ul e in poze? Eu am o poza in care dumneavoastra faceti sex anal. Acuma ce sa facem?".Si Liviu Plesoianu si-a anuntat demisia din PSD dupa ce a ramas in afara listelor pentru parlamentare."Partidul in care am intrat in 2016 este exact opusul partidului din 2020! Din acest moment, drumurile noastre se despart. Iar cine ma cunoaste stie ca, daca ajung sa iau hotararea de a pleca de undeva, nu ma mai uit niciodata inapoi. PSD a fost preluat de calai ai oricarui principiu, de oameni din clei care se dedubleaza si isi inventeaza azi versiuni noi care pornesc a se lupta cu versiunile lor de alaltaieri. Cine accepta asa ceva - sa fie sanatos! Eu nu accept!", a scris acesta pe Facebook.