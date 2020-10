Serban Nicolae: Listele PSD pe Bucuresti au fost facute de pierzatorii alegerilor locale. Nu a existat nicio sedinta

"S-a spus ca n-am fost propusi de niciuna dintre organizatiile Bucurestiului ale PSD. N-a fost nicio sedinta in organizatiile PSD Bucuresti si lucrul asta e arhicunoscut. Niciun parlamentar dintre actualii senatori PSD de Bucuresti, cinci la numar, n-a fost propus de organizatiile din Bucuresti pentru ca n-au fost sedinte. Propunerile au fost facute de pierzatorii alegerilor locale. Omeneste pot sa-i inteleg, au ramas fara serviciu, au ramas pe dinafara si isi cauta loc in Parlament. E oferta lor pentru bucuresteni: 'Daca nu ne-ati vrut primari, revenim ca parlamentari' ", a spus Serban Nicolae, care deschide lista pe Bucuresti a Partidului Ecologist Roman la Senat.In opinia sa, "PSD a luat-o intr-o directie total gresita si intr-o directie care nu respecta vointa electoratului"."Este cea mai urata forma de inselaciune . Este pe acelasi plan cu cei care umbla la sacii de voturi dupa ce se incheie ziua de votare si care mistifica vointa electoratului. (...) Nu este niciun fel de diferenta intre cei care pun urmasii lui Basescu pe listele PSD, intre cei care pun analfabeti pe listele PNL si cei care umbla la sacii de voturi, asa cum au facut-o cei de la USR ", a adaugat senatorul.El a acuzat in context "un blat transpartinic care s-a extins la o cota ce nu poate fi suportata"."Am crezut ca un Guvern iresponsabil si incompetent, asa cum este Guvernul Orban, trebuie demis. (...) Am constatat ca intre opinia mea si cea a conducerii actuale a PSD este o mare diferenta, in folosul PNL. S-a vorbit de data alegerilor. Rata epidemiei creste in mod constant (...) si cu toate astea exista un blat transpartinic al marilor partide - ca e mai important sa avem alegeri. Pentru cine e important? Cei care au pierdut examenul electoral se gandesc sa ajunga cat mai repede in Parlament, in conditiile in care epidemia se intinde cu cifre ingrijoratoare, in conditiile in care in estul Europei lucrurile nu sunt deloc incurajatoare. (...) Dar la noi exista o intelegere prin care sanatatea trebuie sa pice pe planul 2, sunt persoane foarte importante care trebuie sa ajunga repede - repede in Parlament. Acest blat transpartinic s-a extins in toate domeniile", a sustinut Nicolae.Acesta a dorit sa precizeze, in contextul reprosurilor care i s-au adus in ultima perioada de catre conducerea PSD, ca a avut peste 600 de interventii in plen in Parlament intr-un singur mandat , peste 1.000 in cele trei mandate, "fiind cautat mereu de colegi"."Colegii mei ma cautau ca nu cumva sa lipsesc, sa fiu bolnav, sa fiu plecat in delegatie, pentru ca am de facut un discurs, o lege, pentru ca am de corectat proiectele altora si asa mai departe. De aceea nu mi-e rusine cu ceea ce am facut in Parlament", a spus senatorul Serban Nicolae.