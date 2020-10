Serban Nicolae: Maine voi face poate cel mai dureros anunt privind activitatea mea publica. In viata, o usa se inchide, o alta se deschide

"CREZUL MEU POLITICCe cred eu ca vor romanii care mi-au dat mandatul de senator al Romaniei:1. Sa-mi dedic intreaga activitate publica Romaniei si poporului roman.2. Sa apar dreptul romanilor la identitate, demnitate, un trai decent si in siguranta.3. Sa combat abuzurile, nedreptatile si hotia.Asta am facut!Am promovat, cu toata priceperea si cu toata energia, legislatia care:1. a promovat valorile fundamentale ale identitatii si demnitatii romanilor - reperele istorice, traditia, credinta, familia, personalitatile;2. a asigurat cresterea constanta, consistenta si durabila a economiei Romaniei, a crescut semnificativ veniturile romanilor care traiesc din munca cinstita, a sustinut libera initiativa in sectoarele economice-cheie si a urmarit protejarea ultimelor bogatii ramase in patrimoniul economic al Romaniei - resursele naturale ale solului si subsolului, rezerva de aur si participatiile statului roman in economie;3. a inlaturat cauzele unor abuzuri judiciare flagrante si a asigurat reala independenta a justitiei fata de orice ingerinta nelegitima;Cred cu toata taria ca alegatorii care m-au votat vor ca Romania sa ramana o Tara si sa nu devina o regiune, ca romanii sa ramana un Popor si sa nu devina o populatie si sa traiasca demn si decent, ca o natiune europeana respectata, cu trecut, prezent si viitor! Maine voi face poate cel mai dureros anunt privind activitatea mea publica. Dar, in viata, o usa se inchide, o alta se deschide", a scris Serban Nicolae miercuri pe Facebook Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, despre listele candidatilor la parlamentare, ca Serban Nicolae, fost lider al Comisiei Juridice din Senat si fost lider al senatorilor social-democrati, nu a fost propus de nicio organizatie judeteana pentru a candida la Senat sau la Camera Deputatilor."Nu i-am reprosat dlui Serban Nicolae nicio activitate. Am lucrat cu materialul clientului si dl Serban Nicolae nu a fost propus de nicio organizatie sa fie pe liste", a indicat Marcel Ciolacu.