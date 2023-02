Câți bani se cer pentru serbarea de 8 martie la unele grădinițe private. "Motivul pentru care am plecat din România acum 20 de ani"

Până la Ziua Femeii, sărbătorită pe 8 martie, a rămas mai puțin de o lună, iar în multe grădinițe au început deja pregătirile financiare.

În multe dintre acestea părinții strâng bani, atât pentru cadourile oferite educatoarelor, cât și pentru serbare. Practica atribuită de obicei instituțiilor de învățământ de stat, a fost însușită și de unele grădinițe particulare, după cum s-a semnalat în mediul online.

"Cât plătiți pentru serbarea de 8 Martie a copilului la o gradiniță privată?"

Întrebarea a fost adresată de un utilizator al platformei Reddit care a anunțat și câți bani ar urma să plătească pentru un astfel de eveniment.

"Nouă ne-au cerut 150 lei și mi s-a părut puțin exagerat, având în vedere că ei pregătesc cântece, poezii, iar să cumperi niște flori și să plătești câteva sute de lei un fotograf (la o grădiniță cu circa 100 de copii), nu ar trebui in niciun caz să cotizăm câte 150 lei. Am impresia că o mare parte e profitul grădiniției, motiv pentru care ne cer bani cu orice ocazie (sărbătoare).

Voi cam cât dați și cum vi se pare suma cerută?"

"Gradinița a cerut, e adevărat că participarea la serbare și plata e opțională, dar na, ce părinte își tine copilul singur în clasă în timp ce ceilalți participă la serbare. Serbarea are loc in incinta grădiniției, nu se închiriază nimic", a adăugat autorul postării.

Acesta s-a referit și la sumele strânse de Crăciun.

"Și noi am dat de Crăciun vreo 250 lei, dar acolo mai înțelegi, că sunt implicate cadouri, plata Moșului, e o serbare mai complexă, dar de ziua mamei, cel puțin teoretic, nu ar avea pe ce să cheltuie prea mult."

"Suma e aberantă"

În răspunsuri mulți cred că suma este prea mare, în timp ce alții sugerează cum ar trebui să reacționeze un părinte în astfel de cazuri.

"Bună ziua, am luat la cunoștință taxa de 150 lei. Înainte să fac plata, aș dori să îmi comunicați punctual în ce fel va fi cheltuită suma de aproximativ 15000 lei. Mulțumesc".

"Spune`le că le dai banii fără probleme, dar la final vrei o listă cu toate cheltuielile, dacă nu ANAF. (și o chitanță, desigur)"

"Mai bine îi cumperi o scutire medicală pentru săptămâna aia."

"Dacă există grup de părinți puteți să va opuneți ca și grup. Suma e aberantă, pe de altă parte e posibil să livreze ceva de banii ăia, dar tot mi se pare că orice ar fi acel ceva, e o cheltuială inutilă."

"Este la grădiniță privată de 3 ani, nu dăm bani decât pentru excursii. Orice înseamnă serbare/ sărbătoare, inclusiv mâncarea pentru ele, este inclus în taxă. Nu sunt din București, dar plătesc oricum mai puțin decât una amărâtă de cartier din București (sursă, am locuit 14 ani în București). Nu cumpărăm cadouri, nu plătim consumabile, sărbătorim tot, inclusiv Sărbătoarea recoltei, când au umplut curtea de dovleac și paie. Și da, primim și poze. Anul trecut de ziua mamei, i-au dus în parc la ședința foto profi, și ne-au făcut tablouri la fiecare."

"Motivul pentru care am plecat din RO acum 20 de ani. Deci tot așa e… încă nu mă întorc."

Avantajele și dezavantajele unei grădinițe particulare

"Eu pot să îți spun din experiența mea, am doi copii la o grădiniță privată, costă cam 5000 lei pe luna în total. Și compar cu copiii de la bloc, care sunt la grădinițe de stat. Ai mei nu mai vor să plece de la grădi, cei de la stat nu vor să meargă.

Avantaje: -clase de 8-10 copii -metode moderne de învățare -program 7:30-18:30 (dar îi duc pe la 8:30) -opționale (incluse în suma de mai sus) engleză, germană, robotică (cu lego), înot (asta fac ai mei, au o lista mai lungă) -meniu de îmi vine să mănânc și eu acolo (mic dejun, prânz, cină și 2 gustări între) -asistență și doctor on-site -profesor de sport -psiholog -copiii seară, nu mai vor să plece de la grădi -îi primesc mult mai devreme (gen 1,5-2 anj) -toată vara sunt la grădi, nu în vacanță. Și au activități că mers la muzee, în parcuri, etc (poate nu ai cu cine să îi lași).

Dezavantaje: e pe bani

Sincer, aș fi preferat de stat, dar în zona am numai grădinițe cu 30+ copii în clase. Câtă atenție poate să primească un copil de la educatoare, într-o zi? Că rezultate, cel mare (4 ani și jumătate) a învățat literele, apoi a găsit o metodă să le unească, le-a citit din ce în ce mai repede până a învățat să citească, tocmai e cu tabăra la predeal, și a făcut o coborâre din vârf, știe engleză și germană nivel începător, dar are un accent în fiecare, pe care eu nu mai am cum să îl deprind vreodată, și multe altele.

Înainte să am copii, și eu mă uităm strâmb la cei ce își duceau copiii la grădinițe private. Apoi am văzut cum “se lucrează” în câteva grădinițe de stat,

Din nou, așa e în zona mea, poate în alte părți sunt grădinițe de stat minunate, și ar fi super că și alte grădinițe să le copieze exemplul.

Bonus: îmi povestea un vecin că la o grădiniță din zonă, foarte solicitată, citez “sunt 2 educatoare f bune, bine, una din ele îi mai bate și îi trage de urechi, dar în rest e ok”."

