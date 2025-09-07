Nicuşor Dan, mesaj la Serbările de la Ţebea: Avem nevoie să arătăm, prin fapte şi decizii, că România e o ţară a solidarităţii, a toleranţei

Autor: Maria Mora
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 13:22
434 citiri
Nicuşor Dan, mesaj la Serbările de la Ţebea: Avem nevoie să arătăm, prin fapte şi decizii, că România e o ţară a solidarităţii, a toleranţei
Nicușor Dan Foto: Captură video/Facebook/Administrația Prezidențială a României

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Serbărilor Naţionale de la Ţebea, că idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume în care diviziunile etnice şi sociale continuă să existe.

”Este important să păstrăm vie memoria lui Avram Iancu nu doar ca pe o filă de istorie semnificativă pentru noi, ci ca pe un îndemn pentru prezent. Avem nevoie să arătăm, prin fapte şi decizii, că România este o ţară a solidarităţii, a toleranţei şi a încrederii în viitor”, mai spune preşedintele, care s-a vorbit în mesaj şi despre curajul de a apăra drepturile, libertatea şi demnitatea fiecăruia, în acest context referindu-se la războiul din Ucraina şi la necesitatea ca România să fie alături de poporul ucrainean şi să contribuie la securitatea regională, printr-o cooperare strânsă cu partenerii europeni şi cu Statele Unite ale Americii.

Prezentăm integral mesajul transmis de către preşedintele Nicuşor Dan cu ocazia Serbărilor Naţionale de la Ţebea 2025. Mesajul a fost prezentat de către Mihai Şomordolea, Consilier de Stat - Departamentul Securităţii Naţionale - Secretarul CSAT.

”Comemorăm astăzi una dintre cele mai reprezentative personalităţi istorice ale naţiunii române. Avram Iancu a rămas în istorie ca o figură legendară, iar numele său a devenit sinonim cu lupta pentru afirmarea identităţii poporului nostru.

Este emoţionant că, în fiecare an, ceremoniile organizate pentru „Crăişorul Munţilor” aduc laolaltă români de toate vârstele care vin la Ţebea din întreaga ţară pentru a omagia memoria celui care a avut o contribuţie atât de importantă la formarea conştiinţei noastre naţionale.

În acest fel, tradiţiile României sunt protejate şi transmise mai departe, iar trecutul devine un reper pentru a ne reaminti că suntem o naţiune puternică. Prezenţa numeroasă la aceste Serbări Naţionale dovedeşte că liantul între generaţii este viu, iar ataşamentul pentru valorile naţionale este o temelie solidă pe care România să-şi continue modernizarea şi consolidarea democratică, ca membru important al Uniunii Europene şi al NATO.

Idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume în care diviziunile etnice şi sociale continuă să existe.

Privind la contextul internaţional dificil de astăzi, putem să înţelegem mai bine puterea exemplului său, curajul de a apăra drepturile, libertatea şi demnitatea fiecăruia. Războiul declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei, chiar la graniţa ţării noastre, reprezintă o ameninţare majoră pentru stabilitatea globală. România trebuie să fie alături de poporul ucrainean greu încercat şi să contribuie la securitatea regională, printr-o cooperare strânsă cu partenerii europeni şi cu Statele Unite ale Americii.

Este important să păstrăm vie memoria lui Avram Iancu nu doar ca pe o filă de istorie semnificativă pentru noi, ci ca pe un îndemn pentru prezent. Avem nevoie să arătăm, prin fapte şi decizii, că România este o ţară a solidarităţii, a toleranţei şi a încrederii în viitor.

Moştenirea lui Avram Iancu să ne inspire în efortul de a construi o Românie modernă, puternică şi respectată, parte a marii familii europene şi a lumii democratice”.

Ambasadorul român în SUA acuză o „manipulare evidentă” legată de percepția lui Donald Trump. Ce spune despre o vizită a lui Nicușor Dan la Casa Albă
Ambasadorul român în SUA acuză o „manipulare evidentă” legată de percepția lui Donald Trump. Ce spune despre o vizită a lui Nicușor Dan la Casa Albă
Ideea că președintele american Donald Trump nu îl consideră pe Nicușor Dan ca fiind un președinte legitim nu e doar o dezinformare, e „o manipulare evidentă”, care nu are nicio...
Ce pensii speciale ar putea include Pachetul 3 de măsuri fiscale. Nicușor Dan: Se încearcă un echilibru
Ce pensii speciale ar putea include Pachetul 3 de măsuri fiscale. Nicușor Dan: Se încearcă un echilibru
Președintele Nicușor Dan susține că Pachetul 3 de măsuri fiscale care va fi pregătit de Guvern va viza alte categorii de persoane cu pensii speciale. „În Pachetul 3 probabil că o să...
#serbari nationale Tebea, #Nicusor Dan, #mesaj presedinte, #Avram Iancu , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Scandal major in Sanatate, dupa conferinta de la Brasov a medicilor conspirationisti: masurile anuntate de ministrul Rogobete
DigiSport.ro
Neverosimil: a cazut inconstient dupa ce a ridicat 450 de kilograme, dar ce s-a intamplat in spatele lui a produs revolta
ObservatorNews.ro
Accident mortal in Berceni. Soferul unui BMW a murit carbonizat dupa ce s-a prabusit cu masina de pe pod

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicuşor Dan, mesaj la Serbările de la Ţebea: Avem nevoie să arătăm, prin fapte şi decizii, că România e o ţară a solidarităţii, a toleranţei
  2. George Simion anunță alegeri anticipate: "E singura soluție în acest moment". Circ în Parlament
  3. Un lider PNL acuză AUR de anti-reformă. „Refuz să participe la dezbaterea moțiunilor partidului de sorginte infracţională, coordonat şi finanţat de Kremlin”
  4. Cine credea Viorica Dăncilă că va fi la parada dictatorilor din China: „Știam că trebuia să participe la acest eveniment”
  5. Casa de avocatură a lui Piperea va reprezenta angajații ANCOM care contestă reducerea privilegiilor. Decizia vine în timp ce AUR critică salariile din Autoritate
  6. Cade sau nu Guvernul Bolojan la una din cele patru moțiuni de cenzură care se vor vota astăzi în Parlament? "Opriți sărăcia românilor! Tăiați de la voi"
  7. De ce o demisie a lui Ilie Bolojan poate avea repercusiuni devastatoare asupra încrederii în clasa politică. „Cred că sunt conștienți că este cam ultima lor șansă”
  8. Liberalii, optimiști înainte de moțiunile de cenzură. „România a mers prea mult pe un singur motor”
  9. Fotografie virală care a încins internetul: Ministra Oana Țoiu acuzată că a încălcat legea la meciul amical de pe Arena Națională. Precizările Jandarmeriei FOTO
  10. Când va fi publicat contractul de lobby încheiat în favoarea lui George Simion în SUA. „Documentul este autentic”