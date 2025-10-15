UE își pierde răbdarea cu Belgradul, care ar putea rata integrarea. Avertismentul Ursulei von der Leyen pentru Serbia: "E nevoie de mai mult"

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a adresat miercuri președintelui sârb Aleksandar Vučić observații pertinente despre progresele țării sale către aderarea la UE.

„Acum este momentul ca Serbia să devină concretă în ceea ce privește aderarea la uniunea noastră”, a declarat șefa Comisiei, în cadrul unei conferințe de presă la Belgrad, în cadrul turneului său în Balcanii de Vest, scrie Politico.

„Prin urmare, trebuie să vedem progrese în ceea ce privește statul de drept, cadrul electoral și libertatea presei”, a adăugat von der Leyen.

„Știu că aceste reforme nu sunt ușoare”, a spus ea. „Necesită răbdare și rezistență. Trebuie să includă toate părțile societății și spectrul politic. Dar merită efortul. Pentru că te apropie de obiectivul tău.”

Von der Leyen l-a îndemnat, de asemenea, pe președintele sârb să se alăture UE în impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei. Belgradul a refuzat în mod constant să se alinieze blocului în sancționarea energiei și a bunurilor rusești, mai ales că este aproape în întregime dependent de gazul rusesc.

„Vă felicit pentru că ați atins 61% de aliniere cu politica noastră externă. Dar este nevoie de mai mult. Vrem să ne bazăm pe Serbia ca un partener de încredere”, a declarat von der Leyen.

Serbia a solicitat aderarea la UE în 2009 și ulterior i s-a acordat statutul de candidat în 2012, deschizând ulterior negocierile de aderare cu UE în 2013. De atunci, 22 din cele 35 de capitole ale criteriilor de aderare au fost deschise - dar doar două au fost închise provizoriu.

Conducerea acestei țări din Balcanii de Vest a fost criticată aspru în ultimii ani. Protestele declanșate de prăbușirea copertinei gării Novi Sad în noiembrie anul trecut s-au transformat într-o revoltă mai amplă împotriva corupției, a responsabilității și a regresului democratic, care a fost întâmpinată cu un răspuns violent din partea poliției.

Partidul Verde European a criticat vizita șefului Comisiei în Serbia, numind-o „profund regretabilă faptul că von der Leyen îl onorează pe Vučić cu o vizită oficială fără rezerve vizibile, în timp ce regimul său reține ilegal studenți și membri ai opoziției și reprimă violent protestatarii”, a declarat copreședintele său, Vula Tsetsi, într-un comunicat.

SUA au decis săptămâna trecută să sancționeze principalul furnizor de petrol al Serbiei, Industria Petrolieră din Serbia (NIS), deoarece acesta este deținut majoritar de compania rusă Gazprom Neft.

Vučić s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Beijing în timpul unui summit regional pe probleme de securitate din septembrie, reafirmând angajamentul Serbiei de a achiziționa gaze rusești și, eventual, de a le crește volumul.

„De la începutul crizei ucrainene, Serbia se află într-o situație foarte dificilă și sub o mare presiune, dar... ne vom păstra neutralitatea”, a declarat Vučić, utilizând terminologia Kremlinului pentru războiul său împotriva Kievului.

