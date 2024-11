Săptămâni de protest au urmat prăbușirii fatale a acoperișului unei gări din Novi Sad. Tragedia a provocat un val de demisii din cabinet și acum arestări, inclusiv un fost ministru.

12 persoane, inclusiv un fost ministru de cabinet, au fost arestate în Serbia joi seara. Decizia procurorilor vine după trei săptămâni de proteste furioase din cauza accidentului mortal la gara principală din Novi Sad.

Protests have gripped Serbia's Novi Sad city since the collapse of a train station roof that left 15 people dead. pic.twitter.com/B0yMwd1MLT

Fostul ministru al Construcțiilor Goran Vesic a negat că a fost reținut, spunând că „a răspuns voluntar” poliției, scrie dw.com.

Opposition protest over a fatal collapse of a roof at a railway station, demanding that those responsible for the disaster be brought to justice, in front of a court house in Novi Sad, Serbia, November 21, 2024.@reuterspictures pic.twitter.com/1mwWFC92El