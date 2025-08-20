Atenționare de călătorie pentru Serbia venită de la MAE român, în contextul protestelor de amploare care au degenerat în violențe pe teritoriul țării

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 20 August 2025, ora 16:24
Atenționare de călătorie pentru Serbia venită de la MAE român, în contextul protestelor de amploare care au degenerat în violențe pe teritoriul țării
Sârbii cer alegeri anticipate FOTO Reteaua X/Uncensored News

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Serbia, având în vedere că în țara vecină au loc proteste de amploare, în mai multe localități. Cetățenii români sunt sfătuiți să evite acele zone și aglomerațiile.

Potrivit MAE, în Serbia, în această perioadă, se desfășoară manifestări de protest în mai multe localități, inclusiv în capitala Belgrad și în orașele Novi Sad și Niș.

MAE recomandă cetățenilor români să evite zonele în care se desfășoară astfel de acțiuni, zonele aglomerate și să urmărească instrucțiunile autorităților locale.

În situații de urgență pe teritoriul Republicii Serbia, cetățenii români pot apela numerele de urgență locale: +381-11192 (poliția), +381-11193 (pompierii), +381-11194 (ambulanța), precum și +381-111987 (asistență auto).

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad: +381 11 36 70 361 și +381 11 36 70 798, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport pentru Cetățenii Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, pe teritoriul Republicii Serbia au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Belgrad: +381 63 319 425, respectiv al Consulatului General al României la Vârșeț: +381 644 584 833 și al Consulatului General al României la Zajecar: +381 692 799 650.

Violențe în Serbia

Valul de proteste în masă a început după prăbușirea, la sfârșitul anului trecut, a unui acoperiș la gara Novi Sad, recent renovată, soldată cu moartea a 16 persoane.

Demonstrațiile, în mare parte pașnice până acum, au devenit violente în ultimele zile, după ce peste 80 de protestatari au fost răniți miercurea trecută în urma represiunii instituțiilor de forță.

Președintele Vučić a anunțat duminică „măsuri decisive” în următoarele zile împotriva „bandiților care seamănă violență pe străzi” și a convocat o reuniune a Consiliului Național de Securitate pentru marți, fără a explica motivul.

