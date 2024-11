Imagini de la bătaia din Parlament. Aleșii și-au împărțit pumnii. De la ce a pornit încăierarea: ”Ne-au atacat tot timpul” VIDEO

Scene incredibile în Parlament. Aleșii din Serbia s-au bătut luni, 25 noiembrie, din cauza unor discuții legate de prăbușirea unui acoperiș al unei gări din orașul Novi Sad, la începutul lunii noiembrie, care a dus la moartea a 15 persoane.

Parlamentarii din partidul de guvernământ și cei din opoziție au declanșat un adevărat scandal, în timp ce trebuiau să găsească vinovatul pentru prăbușirea unui acoperiș, care a dus la pierderea mai multor vieți omenești. Cei aflați la guvernare încercau în tot acest timp să adopte un proiect de lege privind bugetul de stat de anul viitor, scrie AP.

Aceștia au afișat mai multe bannere pe care erau mesaje de tipul „război în timp ce Serbia vrea să lucreze” sau „Aveți sânge pe mâini”. De aici, parlamentarii au început o adevărată răfuială și chiar și-au împărțit pumni.

„Am încercat să calmăm situația, dar ne-au atacat tot timpul, poliția și PPS (Partidul Progresist Sârb, aflat la putere)”, a declarat Radomir Lazović, membru al partidului de opoziție Frontul Verzilor și Stângii, pentru sursa menționată.

Belgrade, Serbia,

Scenes from today in the Serbian parliament, where opposition and ruling parties clashed with fists. Will this genocidal Serbian state always remain in such chaos, cursed by Albanian mothers for the genocide they committed against Albanians? pic.twitter.com/veZP8dntys