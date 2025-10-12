Antrenorul echipei naționale și-a dat demisia după meciul de maximă importanță pierdut acasă

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 09:41
541 citiri
Antrenorul echipei naționale și-a dat demisia după meciul de maximă importanță pierdut acasă
Dragan Stojkovic

Selecţionerul Serbiei, Dragan Stojkovic, şi-a anunţat demisia, sâmbătă seară, după înfrângerea cu 0-1 pe teren propriu împotriva Albaniei, în calificările pentru Cupa Mondială din 2026.

„Această înfrângere nu ar fi trebuit să se producă şi îmi asum responsabilitatea pentru asta. Sunt aici pentru a face faţă consecinţelor”, a declarat Stojkovic în cadrul conferinţei de presă de după meci, care a avut loc în oraşul Leskovac (sud). Rezultatul este „cu adevărat prost, nu mă aşteptam la asta”, s-a plâns el.

El a adăugat că şi-a înaintat demisia preşedintelui şi secretarului general al Federaţiei Sârbe de Fotbal. „Nu voi merge în Andorra pentru a conduce echipa” la următorul meci de calificare, a spus el.

Cunoscut sub numele de Piksi când juca pentru echipa Iugoslaviei, Stojkovic, un fost mijlocaş în vârstă de 60 de ani, era la cârma echipei sârbe din 2021, după ce a mai antrenat Nagoya (Japonia) şi Canton (China). De-a lungul carierei sale, el a fost, de asemenea, pentru scurt timp, antrenorul echipei Steaua Roşie din Belgrad.

Serbia ocupă în prezent locul 3 în grupa K a calificărilor din zona Europei, în spatele Angliei şi Albaniei.

