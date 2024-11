Opt oameni au murit și 30 au fost răniți după ce acoperișul unei gări s-a prăbușit. Unde a avut loc tragedia VIDEO/FOTO

Opt persoane au murit vineri, 1 noiembrie, în orașul sârb Novi Sad, după ce acoperișul unei gări s-a prăbușit, potrivit ministrului de Interne.

În urma incidentului, alte peste 30 de persoane au fost rănite, anunță CNN și Nexta.

Presa locală relatează că alți doi oameni sunt încă sub dărâmături, iar operațiunea de salvare este în dinamică.

The roof of a train station collapsed in Serbia - 8 people were killed

The tragedy occurred in the city of Novi Sad. More than 30 people were injured.

Local media report that two people remain under the rubble - the rescue operation continues. pic.twitter.com/tMIwmQQaS5