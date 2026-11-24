Serbia ar putea deveni una dintre țările europene care fac pași concreți către reducerea săptămânii de lucru la patru zile, fără diminuarea salariilor. O asemenea reformă ar putea părea surprinzătoare în cazul unei economii mai puțin dezvoltate decât cele din vestul Europei, mai ales în condițiile în care România, membră a Uniunii Europene, nu are încă un asemenea proiect transformat într-o politică națională.

Propunerea se regăsește în programul economic și social al Studentska lista (Lista Studenților), mișcarea politică formată în jurul protestelor studențești care au zguduit Serbia în ultimii doi ani. Formațiunea a obținut o victorie importantă la alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie 2026, câștigând 140 dintre cele 250 de mandate din Parlamentul de la Belgrad și încheind cei 14 ani de dominație politică ai Partidului Progresist Sârb, condus de Aleksandar Vučić.

Săptămâna de lucru de patru zile este, deocamdată, o propunere din programul politic al noii majorități, nu o măsură în prag de adoptare. Mai important, programul nu prevede obligarea tuturor angajatorilor să treacă la săptămâna de patru zile. Este vorba despre posibilitatea companiilor de a adopta voluntar un program de 32 de ore pe săptămână, în condițiile păstrării salariilor existente.

Există deja precedente internaționale: Islanda, Portugalia și Regatul Unit

Ideea reducerii timpului de muncă nu este nouă și nici nu presupune neapărat existența unei economii foarte dezvoltate. În ultimii ani, mai multe state au testat săptămâna de patru zile sau programe de lucru cu mai puține ore, păstrând salariile. Rezultatele experimentelor au fost suficient de încurajatoare pentru a determina sindicate, angajatori și guverne să continue discuțiile despre reorganizarea timpului de muncă.

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Unul dintre cele mai importante precedente este Islanda, unde autoritățile municipale din Reykjavík și guvernul național au organizat, între 2015 și 2019, două experimente ample de reducere a programului de lucru. Aproximativ 2.500 de angajați, reprezentând peste 1% din totalul populației active a țării, au participat la testarea unor săptămâni de lucru de 35 sau 36 de ore, față de norma obișnuită de 40 de ore, fără diminuarea salariilor. Experimentele au inclus angajați din administrație, servicii sociale, instituții preșcolare și spitale.

Evaluarea realizată ulterior de organizațiile Autonomy și Association for Sustainability and Democracy (Alda) a arătat că productivitatea și calitatea serviciilor au rămas constante sau s-au îmbunătățit în majoritatea locurilor de muncă analizate. În paralel, angajații au raportat îmbunătățiri în ceea ce privește stresul, epuizarea profesională și echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

În urma negocierilor sindicale care au urmat experimentelor, aproximativ 86% dintre angajații islandezi au ajuns să beneficieze de un program redus sau de posibilitatea de a-și reduce timpul de lucru.

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Asta nu înseamnă, însă, că 86% dintre islandezi lucrează obligatoriu patru zile pe săptămână. Experimentul islandez a vizat în primul rând reducerea numărului de ore, nu impunerea unui anumit calendar de lucru.

Un alt precedent relevant vine din Portugalia, unde guvernul a susținut în 2023 un proiect-pilot desfășurat în 41 de companii private, cu peste 1.000 de angajați. Experimentul a durat aproximativ șase luni și a fost voluntar și reversibil. Firmele participante nu au primit subvenții directe pentru a adopta noul program, dar au beneficiat de asistență tehnică și administrativă din partea institutului public pentru ocuparea forței de muncă.

Conform evaluării prezentate de autoritățile portugheze în decembrie 2023, 95% dintre companiile participante au apreciat pozitiv experimentul. În medie, timpul de lucru săptămânal a scăzut cu 13,7%, de la 39,3 la 34 de ore, fără reducerea remunerației. Aproximativ 58,8% dintre firme au acordat o zi liberă în fiecare săptămână, în timp ce restul au optat pentru un program de nouă zile lucrate în două săptămâni. Angajații au raportat îmbunătățiri ale echilibrului dintre viața profesională și cea personală, precum și reduceri ale simptomelor de epuizare asociate muncii.

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În Regatul Unit, un experiment desfășurat între iunie și decembrie 2022 a implicat 61 de companii și aproximativ 2.900 de angajați. Participanții au trecut la diferite variante ale săptămânii de patru zile, cu păstrarea integrală a salariilor și reducerea efectivă a timpului de muncă. Potrivit evaluării proiectului, 56 dintre cele 61 de companii au decis să continue programul, iar 18 au confirmat că îl vor păstra permanent. Rezultatele au indicat, de asemenea, o reducere a epuizării profesionale și a fluctuației de personal, fără un impact negativ semnificativ asupra veniturilor companiilor participante. Studiul a fost realizat cu participarea unor cercetători de la universitățile Cambridge și Boston College, alături de organizația Autonomy.

Există și exemple care arată de ce trebuie făcută diferența între o săptămână de lucru de patru zile și una de 32 de ore. Belgia, de exemplu, le permite angajaților să solicite distribuirea normei complete de lucru pe parcursul a patru zile. Într-o companie în care norma este de 38 de ore, un angajat poate lucra patru zile a câte nouă ore și jumătate, beneficiind de o a treia zi liberă. Numărul total de ore nu scade însă. Este vorba despre comprimarea programului, nu despre reducerea timpului de muncă, așa cum propune Lista Studenților din Serbia.

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De ce Serbia ar putea adopta o asemenea măsură, deși are o economie mai puțin dezvoltată

La prima vedere, perspectiva ca Serbia să avanseze mai repede decât România în această privință pare paradoxală. Conform datelor Băncii Mondiale pentru 2025, PIB-ul nominal pe cap de locuitor al Serbiei era de aproximativ 15.262 de dolari, comparativ cu 22.538 de dolari în România. Diferența se păstrează și în ceea ce privește dimensiunea economiilor: PIB-ul Serbiei era de aproximativ 100 de miliarde de dolari, față de aproape 429 de miliarde de dolari în cazul României.

Există și diferențe în ceea ce privește timpul efectiv petrecut la muncă. Potrivit datelor Eurostat pentru 2025, media săptămânală a orelor efectiv lucrate la locul principal de muncă era de 39,5 ore în Serbia, comparativ cu 38,2 ore în România. În rândul statelor europene pentru care au fost prezentate date, Serbia se număra printre țările cu cele mai ridicate valori. Indicatorul nu trebuie confundat cu durata legală a săptămânii de lucru și include situații diferite de angajare, dar ilustrează presiunea mai mare a timpului de muncă asupra angajaților sârbi.

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Așadar, motivația politică a reformei poate fi înțeleasă și ca un răspuns la o problemă structurală a pieței muncii. Programul oficial al Listei Studenților critică modelul economic prin care Serbia a încercat să atragă investiții străine prin costuri reduse cu forța de muncă și protecție insuficientă pentru angajați. Noua formațiune susține că statul trebuie să încurajeze activitățile cu valoare adăugată mai mare, dezvoltarea tehnologică și locurile de muncă mai bine plătite, în loc să concureze exclusiv prin salarii mici.

Există însă și obstacole importante. Comisia Europeană, în prognoza economică din toamna anului 2026, estimează că economia Serbiei va crește cu 3,3% în 2026 și cu 3,8% în 2027. Totuși, raportul atrage atenția că majorările salariale au depășit ritmul de creștere a productivității în ultimii ani, iar investițiile străine directe au scăzut începând din 2025. În plus, exporturile sunt concentrate într-un număr relativ restrâns de sectoare, iar îmbătrânirea populației reduce oferta de forță de muncă. Comisia estimează că deficitul bugetar va ajunge la 3,5% din PIB în 2026, înainte de o diminuare în anii următori.

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Aceste vulnerabilități nu înseamnă că Serbia nu își poate permite să realizeze o reformă privind programul de muncă, dar fac dificilă generalizarea unei asemenea măsuri. În special în producție, agricultură, construcții, transporturi sau servicii medicale, reducerea timpului de muncă fără pierderea salariului poate necesita recrutări suplimentare, investiții tehnologice și reorganizarea schimburilor. În firmele în care producția depinde direct de numărul de ore lucrate, costurile unei astfel de tranziții pot fi considerabile.

De altfel, analiza realizată de postul N1 Serbia asupra programului noii majorități surprinde tocmai această problemă. Mihail Arandarenko, profesor la Facultatea de Economie din Belgrad, consideră că săptămâna de 32 de ore poate fi realistă atât timp cât rămâne o opțiune voluntară. În sectoarele cu productivitate ridicată și salarii mari, companiile ar putea utiliza programul mai scurt pentru a atrage și păstra angajați calificați. În schimb, economistul avertizează că extinderea rapidă a unor măsuri costisitoare în sectoarele cu productivitate redusă ar putea afecta locurile de muncă și competitivitatea.

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Ranka Savić, reprezentanta Asociației Sindicatelor Libere și Independente din Serbia, consideră la rândul său că reforma poate fi benefică, dar subliniază că nu toate sectoarele pot adopta același model. În sănătate și în serviciile publice esențiale, de exemplu, nu este realist ca toți angajații să beneficieze de liber în aceeași zi. O soluție ar fi distribuirea zilelor libere prin rotație, astfel încât serviciile să funcționeze în continuare. Această distincție este importantă pentru că o săptămână de patru zile nu presupune neapărat închiderea întregii economii în fiecare vineri.

Mai există însă un detaliu legislativ important în cazul Serbiei. Actuala Lege a muncii stabilește norma întreagă la 40 de ore săptămânal și prevede, ca regulă generală, o săptămână de lucru de cinci zile. Legea permite și stabilirea unei norme complete mai mici printr-un act normativ, însă aceasta nu poate coborî sub 36 de ore. Prin urmare, introducerea unei norme de 32 de ore, care să păstreze statutul de angajat cu normă întreagă, presupune modificarea cadrului legislativ actual. Nu este suficientă simpla decizie a unei companii de a-și schimba programul.

De ce România nu a făcut încă acest pas

În România, Codul muncii stabilește la articolul 112 durata normală a timpului de lucru pentru angajații cu normă întreagă la opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Articolul 113 prevede că repartizarea este, de regulă, de opt ore pe zi, timp de cinci zile, dar permite și distribuirea inegală a orelor, cu respectarea normei săptămânale.

De altfel, România a avut mai multe inițiative legislative care au vizat introducerea săptămânii de lucru de patru zile. Un proiect discutat în Parlament a propus posibilitatea ca angajații să lucreze patru zile pe săptămână, câte zece ore pe zi, păstrând norma de 40 de ore. Camera Deputaților a respins însă inițiativa în octombrie 2024.

Cu toate acestea, angajatorii români pot organiza deja, în anumite condiții, programe comprimate de patru zile, fără să fie necesară o modificare generală a Codului muncii. Ceea ce lipsește este o reglementare care să transforme cele 32 de ore săptămânale într-o normă completă generală, cu menținerea salariului aferent normei întregi.

Așadar, România nu este complet lipsită de instrumente legislative pentru organizarea muncii în patru zile, dar nici nu a făcut pasul către reducerea generală a normei de lucru. În această privință, Serbia ar putea depăși România printr-o reformă care să permită companiilor să treacă voluntar la 32 de ore, nu prin simpla distribuire a celor 40 de ore existente pe parcursul a patru zile.

Cât de repede ar putea fi implementată reforma în Serbia

Un avantaj al propunerii Listei Studenților este că nu presupune obligarea simultană a întregii economii să adopte noul program. Guvernul ar putea modifica legislația muncii astfel încât firmele care îndeplinesc anumite condiții să poată introduce săptămâna de 32 de ore, fără să reducă remunerația angajaților.

Într-o primă etapă, cele mai mari șanse de adoptare le-ar avea companiile din IT, servicii financiare, consultanță, cercetare, industrii creative și alte domenii în care rezultatele muncii nu sunt proporționale direct cu numărul de ore petrecute la birou. Acestea ar putea reorganiza ședințele, elimina sarcinile administrative inutile, automatiza unele procese și redistribui responsabilitățile pentru a menține nivelul de producție.

În schimb, extinderea programului în fabrici, spitale, transporturi sau servicii publice ar necesita soluții diferite, inclusiv organizarea unor schimburi suplimentare și angajarea de personal. Fără asemenea măsuri, există riscul ca reducerea formală a timpului de muncă să conducă la intensificarea activității în cele patru zile sau chiar la transferarea unei părți din sarcini în ore suplimentare neplătite.

Un alt element al programului electoral poate fi relevant în acest sens. Lista Studenților propune limitarea orelor suplimentare la maximum opt pe săptămână, înregistrarea și plata fiecărei ore lucrate peste program, dar și introducerea dreptului la deconectare, astfel încât angajatorii să nu mai poată solicita în mod obișnuit disponibilitatea angajaților în afara orelor de lucru. Formațiunea propune și o măsură care să oblige la informarea salariaților cu cel puțin șapte zile înainte despre programul de muncă. Aceste măsuri ar putea preveni situația în care o săptămână de 32 de ore există doar în documente, în timp ce angajații continuă să lucreze în realitate la fel de mult ca înainte.

Totuși, există riscul ca firmele mai mici, în special cele care operează cu marje reduse de profit și depind de prezența fizică a angajaților, să nu poată adopta același model. În acest caz, reforma ar putea accentua diferențele dintre angajații din sectoarele cu valoare adăugată ridicată și cei din activitățile slab remunerate, dacă nu este însoțită de măsuri care să protejeze și a doua categorie.

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