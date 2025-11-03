Președintele Serbiei a cedat în fața protestatarilor și a promis alegeri anticipate

Aleksandar Vučić, președintele Serbiei FOTO Hepta

Președintele Serbiei Aleksandar Vučić a declarat duminică, 2 noiembrie, că va convoca alegeri parlamentare anticipate, satisfăcând una dintre principalele revendicări ale studenților și protestatarilor din opoziție care au ieșit în străzile din Serbia în ultimul an.

Votul, inițial programat pentru 2027, va avea loc acum înainte de sfârșitul mandatului guvernului, a confirmat președintele în timpul unei vizite la șantierul Stadionului Național din Belgrad, scrie tvpworld.com.

Vučić a declarat că decizia finală va fi luată de „instituțiile competente”, dar anunțul său semnalează, practic, începutul unei noi campanii electorale.

„Alegerile vor avea loc înainte de sfârșitul mandatului; momentul exact va fi decis de autoritățile competente”, a declarat el reporterilor.

Demonstrațiile au fost declanșate de prăbușirea copertinei unei gări din Novi Sad anul trecut, care a ucis 16 persoane la 1 noiembrie 2024. Protestatarii acuză autoritățile de neglijență și corupție, spunând că tragedia simbolizează eșecuri mai profunde în guvernare.

În ultimele zile, Vučić a adoptat un ton evident conciliant. El și-a cerut scuze publice pentru retorica sa anterioară față de demonstranți, pe care i-a numit „blocatori”.

„Scuzele mele au fost sincere, nu pentru că mi-ar fi fost frică sau am vrut să mulțumesc pe cineva, ci pentru că vreau să schimb atmosfera din societatea noastră”, a spus Vučić. „Mâna mea rămâne întinsă către cei care gândesc diferit.”

Președintele a descris, de asemenea, prima aniversare a tragediei de la Novi Sad ca un „moment de unitate națională”, lăudând comemorarea pentru că a fost „pașnică și demnă”.

Analiștii din Belgrad spun că decizia de a amâna alegerile reflectă încercarea lui Vučić de a reduce presiunea socială, de a reorganiza Partidul Progresist Sârb (SNS), aflat la guvernare, și de a reseta relațiile cu opoziția înainte de reluarea discuțiilor cu Uniunea Europeană.

„Democrația nu este monopolul nimănui - este responsabilitatea tuturor”, a spus Vučić, prezentându-se ca o figură unificatoare după un an politic turbulent.

