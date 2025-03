Zeci de mii de oameni protestează în Serbia împotriva dictaturii și a corupției. Trei oameni sunt răniți după ce o mașină a intrat în mulțime VIDEO

Zeci de mii de manifestanți au venit sâmbătă, 15 martie, la Belgrad pentru a-și exprima 'nemulțumirea după ani de dictatură și corupție', în cadrul unui miting condus de studenți, miting care promite să fie unul dintre cele mai mari din istoria recentă a Serbiei, transmite France Presse.

La 16:00, ora oficială de începere a demonstrației, o mulțime densă se adunase deja sub o ploaie slabă pe mai mult de doi kilometri în centrul orașului - zeci de mii de oameni, afișând steaguri și însemne care variau de la dreapta naționalistă la extrema stângă și ecologiști. Mulți purtau o insignă cu o mână însângerată - simbolul mișcării, care a adoptat sloganul 'corupția ucide'.

Uniunea Europeană și ONU au făcut apeluri la calm, după ce mii de protestatari au ieșit pe străzile din Belgrad. ONU și UE au cerut guvernului Serbiei să respecte dreptul cetățenilor de a protesta. După ce au izbucnit mai multe violențe, sporadice, studenții au transmis un mesaj pe rețelele sociale în care i-au îndemnat pe protestatari să fie „calmi și responsabili”. „Scopul aceste mișcări nu este să luăm cu asalt instituții, nici să-i atacăm pe cei care nu gândesc ca noi. Manifestația nu trebuie deturnată”, au transmis studenții.

🚨🚨🚨 The situation in Serbia ’s capital: mass anti-government protests continue in Belgrade. pic.twitter.com/78vl2e8BKy

Grupuri de motocicliști, veterani și serviciul de ordine pentru studenți, care a asigurat securitatea mișcării încă de la început, au format cordoane de securitate în jurul coloanei de protestatari pentru a preveni tulburările, în special în fața Parlamentului și a Președinției, unde susținători ai guvernului au campat timp de mai multe zile.

MORE Mass #Protest Footage from the Serbian capital of #Belgrade where 500,00 people demanding more basic democratic rights from the autocratic Vucic regime. pic.twitter.com/MZLOL8czdZ