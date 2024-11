Protest la Belgrad după prăbușirea acoperișului gării. Oamenii cer demisia ministrului Construcțiilor VIDEO

Peste o mie de persoane s-au adunat duminică, 3 noiembrie, la Belgrad pentru a denunţa neglijenţa autorităţilor şi pentru a cere demisia ministrului sârb al Construcţiilor, la două zile după moartea a 14 persoane în urma prăbuşirii unei părţi a acoperişului exterior al unei gări din Novi Sad (nordul Serbiei), relatează AFP şi Reuters.

După ce au mărşăluit pe străzile din centrul capitalei Serbiei, manifestanţii s-au adunat în faţa Ministerului Construcţiilor, Transporturilor şi Infrastructurii, unde au păstrat un minut de reculegere în memoria victimelor.

"Pentru că stăm cu toţii sub acoperişuri exterioare şi este o chestiune de timp până când ceva se va prăbuşi peste noi", a declarat protestatarul Pavle Jaksic pentru AFP.

"Trebuie să se producă schimbări. Există cineva care este responsabil pentru tot, iar persoana vinovată trebuie găsită şi alungată cât mai curând posibil", a cerut Natasa Simeunovic, în vârstă de 26 de ani, ridicând o mână pictată în roşu.

Manifestanţii, adunaţi la apelul asociaţiei studenţeşti "SviCe", au aruncat cu vopsea roşie în faţa ministerului, simbolizând, potrivit acestora, "mâinile roşii" ale guvernului ca urmare a neglijenţei şi a proastei gestionări a situaţiei.

Ei au cerut, de asemenea, demisia ministrului construcţiilor, transporturilor şi infrastructurii, Goran Vesic.

"Cerem demisia lui Goran Vesic", a spus Ivan Bjelic, unul dintre organizatorii demonstraţiei.

Biroul procurorului general din Novi Sad a declarat duminică într-un comunicat că ministrul a fost audiat sâmbătă alături de alte 25 de persoane.

"Au fost ridicate documente de la Ministerul Construcţiilor, Transporturilor şi Infrastructurii şi acestea vor fi predate experţilor pentru o analiză ulterioară. Interogatoriul a 14 persoane a fost dispus pentru astăzi", se arată în comunicat.

Demonstrators gathered in front of the Serbian Ministry of Construction, Transport and Infrastructure in Belgrade to demonstrate for the disaster at train-station in Novi Sad. Many shout “step down” & red paint thrown on the street. pic.twitter.com/kXervr2sAt