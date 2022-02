Eveniment istoric: Românii din Serbia s-au unit sub un singur partid politic și vor candida la alegerile parlamentare

De câteva zile, Partidul Român a devenit partidul tuturor românilor din Serbia. Liderii comunității românești din Voivodina și Serbia de Răsărit s-au întâlnit, în acest weekend, la Vârșeț unde au oficiat integrarea politică a românilor din cele două provincii într-un singur partid.

Conducerea partidului este asigurată de președintele Ion Sfera și de vicepreședinții Jiva Lavici (din Timoc), Nicu Ciobanu (cunoscut intelectual din Voivodina), Dragan Demici (membru al Consiliului Național al Minorității Naționale a Românilor din Serbia) și Jiva Momirovici (din Timoc).

Partidul Român va candida la alegerile parlamentare din Serbia, din data de 3 aprilie, ca parte din coaliția proeuropeană și prodemocratică Moramo (Trebuie).

Moramo este o coaliție de opoziție cotată în sondaje undeva între 10-15% și este compusă mai mult din grupuri civice și partide verzi.

Pe listele coaliției, Partidul Român va trimite un candidat pentru Parlamentul Sârb în persoana Cristinei Iovanovici.

Cristina Iovanovici este româncă din Cucevo (regiunea Timoc), a absolvit Facultatea de Economie la Târgu Jiu și este în ultimul an de master. Iovanoici este în prezent consilier în adunarea comunei Cucevo.

Ion Sfera, președintele Partidului Român este optimist în privința alegerilor: „Avem șanse mari să avem în viitor o voce a noastră în Parlament. Dacă nu facem asta acum, suntem pe cale de pierzanie din cauză că avem prea multe organizații și ONG-uri care sunt controlate și fac orice ca românii să nu fie niciodată uniți.”

Ion Sfera subliniază că „este un moment istoric. Nici când s-a format Partidul Român, în 1923, nu au fost uniți toți românii din Serbia. Sub căciula Partidului Român am inclus și românii din Timoc și pe cei din Voivodina. Nu mai suntem separați. Înainte erau multe organizații, ONG-uri și acum am unit toți românii care s-au declarant și nu le este frică să spună că sunt români. Mai ales din Timoc, pentru că acolo este foarte problematic. Românii de acolo sunt cei mai asupriți din Europa. Cu forța au încercat să li se șteargă identitatea, le-au fost luate bisericile Ce a rămas, cuibul familiei, graiul strămoșesc, limba maternă le-au menținut identitatea. Acum noi ne luptăm pentru fiecare român din Serbia. Nu contează că este din Voivodina sau Estul Serbiei, nu se face diferență. Altfel, libertățile pe care le-am primit încă de pe timpul Austro-Ungariei le degradăm cu oamenii puși de guvernanții care sunt în momentul de față.”

Partidul Român a fost creat în 1923, în timpul Regatului slovenilor, croaților și sârbilor, când partidul a avut și un deputat în Parlamentul Regatului.

Partidul a fost refondat în 2002 sub denumirea Partidul Românilor din Voivodina, iar în 2014, la cererea membrilor, a fost preluat numele istoric Partidul Român. De atunci președinte este Ion Sfera, de profesie medic.

Comunitatea românească din Serbia se regăsește în special în două regiuni, în Provincia Autonomă Voivodina şi în Serbia de nord-est (Valea Timocului). Conform ultimului recensământ, din 2011, etnicii români numără peste 29 de mii de suflete. Neoficial, în Serbia trăiesc în jur 200 de mii de români.

Uitați de toate guvernele României, românii din Serbia sunt foarte mândri de realizarea importantă de a se reunii sub un singur partid care va avea și un reprezentant la viitoarele alegeri din Serbia.

