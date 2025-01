Un număr de 15 cetățeni străini, care participau la o conferință în Serbia, au fost reținuți de poliția sârbă și anchetați la o secție de poliție, apoi au fost expulzați din țară fără a li se explica de ce se ia o asemenea decizie împotriva lor.

Printre cei expulzați se află și un cetățean român, Ștefania Neagoe. Ea a relatat incidentul printr-un mesaj postat pe Internet. Ulterior, la data de 23 ianuarie 2025, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României a anunțat că a cerut explicații Serbiei, prin intermediul Ambasadei României la Belgrad.

Potrivit informațiilor postate pe rețeaua LinkedIn, Ștefania Neagoe activează în cadrul organizației non-guvernamentale Ateliere fără frontiere, care se ocupă de incluziunea socială a persoanelor vulnerabile. Conferința din Serbia avea exact această temă de discuție.

"Cum am devenit persona non grata în Serbia, pe nedrept. Dacă pentru români regimul autoritar este fie o amintire, fie un exercițiu de imaginație, pentru cetățenii sârbi este o realitate zilele acestea. Prin ce am trecut eu și alți 14 cetățeni a 8 țări europene poate deveni normalitate dacă nu acționăm cu responsabilitate față de noi și semenii noștri.

Am sosit în Belgrad pe 19 ianuarie pentru a participa la un curs de două zile dedicat sectorului ONG din Europa Centrală și de Est (NGO Academy - un program realizat în parteneriat între Vienna University of Economics and Business și ERSTE Foundation). Am finalizat cu succes cursul, am ieșit la o bere și când ne-am întors la hotel, puțin după miezul nopții, am fost așteptați de poliție, legitimați și duși la secție (Department for Foreigners).

Ads

Am stat la secție până la 4 dimineața. Nu ni s-a comunicat motivul pentru care ne aflăm acolo, deși am întrebat în repetate rânduri. Eu nu am fost interogată cu privire la nimic, însă mi s-a prezentat o hârtie în sârbă pe care am refuzat să o semnez. În document aș fi fost informată să părăsesc țara în 24h și că nu am dreptul să mă întorc în Serbia în următoarele 12 luni. Îmi doresc să știu cu ce am greșit, care este motivul pentru care am primit acest tratament", a anunțat Ștefania Neagoe într-o postare pe Internet.

Publicația Balkan Insight a relatat că a văzut un document oficial de la Belgrad, care menționa următoarele „Organismul de stat responsabil cu protecția securității Republicii Serbia a stabilit că șederea [persoanei numite] reprezintă un risc de securitate inacceptabil.”

Ads

După ce, astfel, incidentul a devenit public, MAE a transmis un comunicat oficial pe acest subiect. MAE precizează că în noaptea de 21 spre 22 ianuarie 2025, "Ambasada României la Belgrad a fost contactată de un cetățean român, membru al unei organizații non guvernamentale române, activ în proiecte cu caracter social, care a semnalat că, în acea noapte, a fost legitimat de către autoritățile locale de poliție și condus la sediul unei secții de poliție din Belgrad, alături de alți participanți la seminar. Ulterior a fost dispusă măsura părăsirii Serbiei în termen de 24 de ore, cu privire la cetățeanul român și la alți cetățeni străini participanți, precum și măsura interdicției intrării în Serbia pentru o perioadă de un an. Cetățeanul român a semnalat Ambasadei faptul că măsura a fost dispusă fără alte explicații, fiind invocate motive de securitate națională, conform legislației sârbe".

MAE a solicitat explicații statului sârb, prin intermediul Ambasadei României la Belgrad.

O atitudine similară au avut și alte țări, de exemplu Austria și Albania, ai căror cetățeni au fost anchetați și apoi expulzați din Serbia. Ministrul croat de Externe a anunțat că trimite o notă de protest la Belgrad și că va informa organismele europene cu privire la „tratamentul umilitor aplicat cetățenilor croați de către autorităților sârbe”.

Ads

O purtătoare de cuvânt a fundației care a organizat seminarul internațional din Serbia și-a exprimat „consternarea” față de atitudinea autorităților de la Belgrad.

Seminarul ai cărui participanți au fost expulzați din Serbia s-a intitulat "Earned Income Strategies for Purpose-driven Organisations: How to Leverage Your Strengths and Navigate the Technical and Moral Limits of Markets" ("Strategii pentru veniturile obținute pentru organizațiile orientate spre scop: cum să vă valorificați punctele forte și să navigați prin limitele tehnice și morale ale piețelor". Finanțarea acestui seminar fusese asigurată de Austria.

Deși sunt țări vecine, România și Serbia au în ultimii ani o relație rece. Serbia nu este membru NATO și are o relație bună cu Rusia condusă de Putin.

Ads