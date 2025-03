Românii, sperietoare pentru sârbii care vor ieși în stradă: „Vor jefui casele oamenilor în timp ce aceștia vor fi la proteste”

Autoritățile din Serbia încearcă să oprească, prin metode neortodoxe, protestele anunțate în țară, pe măsură ce tensiunile cresc. Astfel, conform unui articol publicat pe un portal pro-guvernamental, Informer, și preluat de alte publicații, românii s-ar pregăti să dea spargeri în apartamentelor cetățenilor sârbi, în timpul protestelor.

Studenții și alți oponenți ai președintelui populist se pregătesc pentru un miting major în capitala, Belgrad, în weekend. Unii cred că demonstrația de sâmbătă ar putea marca „Ziua Z” și finalul jocului care au zdruncinat stăpânirea fermă asupra puterii președintelui autoritar sârb Aleksandar Vucic.

În timp ce mii de protestatari sosesc la Belgrad din toată țara, Vucic a avertizat că mitingul s-ar putea încheia cu vărsare de sânge. El a amenințat cu arestarea în masă a protestatarilor dacă aceștia se îndreaptă către violență și a spus că singurul mod în care ar părăsi puterea este „dacă mă ucid”.

De asemenea, presa din Serbia apropiată puterii, publică un articol cu titlul: „Planul diabolic al opoziției. Răufăcători români, veniți în Serbia la ordinul opoziției, vor jefui casele oamenilor în timp ce aceștia se vor afla la proteste”.

„Potrivit sursei noastre bine informate, aceștia au un plan să spargă casele cetățenilor care pe rețelele de socializare anunță că vor fi la protestul opoziției. S-a observat că sunt înregistrați aproximativ 150 de cetățeni români, care au ca scop intrarea în Belgrad vineri seara și sâmbătă în timp ce oamenii sunt la proteste”, scrie publicația.

Aceasta subliniază că „un număr mare de membri ai poliției vor fi însărcinați să aibă grijă de siguranța cetățenilor de pe străzi, iar infractorii cred că în acest timp vor putea fura și sparge apartamentele aproape nestingheriți”.

Mai multe persoane au semnalat articolele în cauză în social media, cerând autorităților române să ia măsuri.

@daily_romania please contact your embassy in Belgrade, Informer media is informing us that Romanians are coming to Serbia during protest on Saturday to steal things from our houses and flats while people are outside protesting. You should ask for closure of this media.