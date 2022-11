Serbia pune armata în alertă. Belgradul ”ia toate măsurile pentru a putea răspunde oricărei situații provocatoare”

Ministrul sârb al Apărării, Milos Vucevic, a anunţat marţi că preşedintele Aleksandar Vucic, în calitate de comandant-şef, a ordonat ridicarea gradului de alertă al forţelor armate ale ţării pentru ca acestea să poată îndeplini orice sarcină, relatează agenţia sârbă de presă Tanjug.

"Bineînţeles, nimeni nu vrea niciun fel de conflicte sau războaie şi nimeni nu intenţionează să joace astfel de jocuri. Serbia este o ţară serioasă şi ia toate măsurile pentru a putea răspunde oricărei situaţii provocatoare şi oricărei potenţiale probleme", a declarat Vucevic într-o emisiune de televiziune.

El a făcut această declaraţie ca un comentariu la decizia recentă a premierului kosovar Albin Kurti de a nu da curs apelurilor din partea statelor occidentale privind o amânare cu zece luni a implementării unei reguli conform căreia etnicii sârbi din Kosovo sunt obligaţi să îşi schimbe plăcuţele de înmatriculare cu unele locale, o decizie care ar putea agrava tensiunile etnice.

Vucevic a mai declarat că nu crede că premierul kosovar şi Pristina pot fi influenţaţi de comunitatea internaţională.

El a precizat de asemenea că a participat la o întâlnire a lui Vucic cu o delegaţie a NATO şi a părut că nici Alianţa Nord-Atlantică nu îşi doreşte o escaladare, ci o soluţie obţinută prin dialog.

Vucevic a spus că forţele armate sârbe sunt pregătite să execute orice ordin al lui Vucic în calitate de comandant-şef pentru a proteja Serbia şi toţi cetăţenii săi şi pentru a avea grijă de securitatea sârbilor din Kosovo.

"Când Serbia vorbeşte despre pace şi stabilitate, acest lucru nu înseamnă că suntem slabi sau laşi şi că putem fi umiliţi", a declarat ministrul sârb al Apărării.

