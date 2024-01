Politician paralizat după ce a fost bătut de serviciile secrete sârbe. Motivul pentru care opozantul lui Vucic a fost atacat VIDEO

Familia unui lider al opoziției sârbe, care ar fi fost bătut în timp ce era deținut de serviciile secrete ale țării, spune că acesta a rămas parțial paralizat în urma atacului, informează The Guardian.

Într-un atac care a alimentat temeri cu privire la viitorul democrației în țară, familia lui Nikola Sandulović spune că acesta a fost luat de acasă la 3 ianuarie, după ce și-a cerut scuze pentru crimele comise de sârbi împotriva etnicilor albanezi în timpul războiului de independență al Kosovo din 1988 și 1989.

Miercuri, 10 ianuarie, după prima vizită a familie permisă, fiica lui Sandulović, Karla, a cerut ca tatăl ei să fie transferat la un spital civil de la unitatea militară din Belgrad în care era deținut.

Quick update on Nikola Sandulovic, the chairman of the Republican Party of Serbia.

I just received photos and videos of @Sandulovic_N's while he was being released from the hospital.

As per his wife's account, Nikola was kidnapped yesterday and held at Savska 35, Beograd 11108,… pic.twitter.com/x9qgS5Qfa2