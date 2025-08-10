Ministrul de Finanțe al Serbiei, victima unui accident vascular cerebral în direct. Salvarea a venit din proximitatea studioului TV

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 10 August 2025, ora 18:30
530 citiri
Ministrul de Finanțe al Serbiei, victima unui accident vascular cerebral în direct. Salvarea a venit din proximitatea studioului TV
Ministrul sârb de Finanțe, Darko Glišić/ FOTO:X @srb_data

Ministrul sârb de Finanțe, Darko Glišić, se află internat într-un spital din Belgrad, unde urmează un proces de recuperare după ce a suferit un accident vascular cerebral chiar în timpul unei transmisiuni în direct, la un post național de televiziune.

Incidentul s-a petrecut marți dimineață, în platoul televiziunii TV Pink, în timpul unei emisiuni de actualitate. În timpul interviului, ministrul a acuzat o stare subită de rău, iar emisia a fost întreruptă. Imaginile care au circulat ulterior în spațiul public surprind momentele de confuzie și îngrijorare din platou, în timp ce echipa de producție încerca să gestioneze situația.

Președintele Partidului Progresist Sârb, Miloš Vučević, a mers la spital duminică pentru a-l vizita pe Glišić. La rândul său, președintele Aleksandar Vučić a fost la căpătâiul ministrului joi, imediat după o intervenție chirurgicală.

„Glišić poate vorbi. Nu perfect, dar este un progres. Mișcă partea dreaptă a corpului și își amintește cum s-a simțit și când i s-a făcut rău. A fost, într-un fel, norocul lui că totul s-a întâmplat în Belgrad, la câțiva pași de un spital”, a declarat Vučić.

Șeful statului a folosit momentul pentru a readuce în discuție problema serviciilor de urgență din zonele îndepărtate, o temă pe care susține că a discutat-o deja cu ministrul Sănătății, Zlatibor Lončar.

„Dacă acest episod ar fi avut loc într-o zonă rurală sau într-un oraș mai mic, intervenția nu ar fi fost la fel de rapidă. Trebuie să regândim complet modul în care sunt organizate urgențele în regiunile izolate”, a adăugat președintele.

Într-un alt caz recent, ministrul de finanțe ceh, Zbyněk Stanjura, a fost nevoit să își anuleze participarea la o acțiune electorală pe muntele sacru Radhošť, din cauza unor probleme de sănătate apărute pe parcurs.

De la festival, în drumeție. Cum și-a făcut apariția în vârf de munte președintele Nicușor Dan, împreună cu toată familia VIDEO
De la festival, în drumeție. Cum și-a făcut apariția în vârf de munte președintele Nicușor Dan, împreună cu toată familia VIDEO
Preşedintele Nicuşor Dan a distribuit duminică, 10 august, pe rețelele sociale, imagini de la o drumeţie în natură, în care este alături de partenera sa şi cei doi copii ai lor. S-au...
Un istoric dezvăluie cum a ajuns Ion Iliescu la putere. „Eu eram acolo, deci nu vorbesc din auzite, acest pact a funcționat până acum, când a murit”
Un istoric dezvăluie cum a ajuns Ion Iliescu la putere. „Eu eram acolo, deci nu vorbesc din auzite, acest pact a funcționat până acum, când a murit”
După decesul fostului președinte Ion Iliescu, tot mai multe persoane au rememorat sau au dezvăluit momente cheie din viața fostului șef de stat. Stelian Tănase, scriitor, istoric și...
#Serbia, #accident vascular cerebral, #tv, #minsitrul de finante , #Serbia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au dat verdictul, dupa ce Andrei Coubis a debutat cu autogol si cartonas rosu la AC Milan
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
De ce sunt romanii "spaima ghizilor" din Egipt. "Nu ascultati, contraziceti, vorbiti peste noi, nepoliticosi"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce spune șeful NATO despre summitul dintre SUA și Rusia. „Va fi vorba despre testarea lui Putin”
  2. Protest la penitenciarul în care se află bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul. Oamenii legii spun că manifestanții au fost plătiți
  3. Ministrul de Finanțe al Serbiei, victima unui accident vascular cerebral în direct. Salvarea a venit din proximitatea studioului TV
  4. Benjamin Netanyahu anunță planul Israelului de a „termina treaba” în Gaza. Cele cinci principii pentru încheierea războiului VIDEO
  5. Asistente concediate, după sinuciderea unei adolescente de 12 ani. Fata a ieșit din camera spitalului și a sărit de la etajul patru
  6. Nemulțumirile UE, înainte ca Trump și Putin să „tranșeze” războiul din Ucraina. Șefa diplomației europene a convocat de urgență miniștrii de externe din țările membre
  7. Cum a fost posibil ca apa radioactivă de la o bază unde sunt depozitate bombe nucleare să se scurgă în mare. „Scandalos”
  8. Riscurile la care te supui când te scalzi în locuri neamenajate pe vreme de caniculă. „Prevenirea rămâne cel mai important pas”
  9. Razii în sudul litoralului: Șoferi verificați în Vama Veche, Constanța și Mangalia și amenzi în valoare de zeci de mii de lei
  10. Incendiu de vegetație în Vrancea pe vânt puternic. Mai multe echipaje se luptă să stingă focul care se manifestă din mai multe direcții VIDEO