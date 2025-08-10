Ministrul sârb de Finanțe, Darko Glišić, se află internat într-un spital din Belgrad, unde urmează un proces de recuperare după ce a suferit un accident vascular cerebral chiar în timpul unei transmisiuni în direct, la un post național de televiziune.

Incidentul s-a petrecut marți dimineață, în platoul televiziunii TV Pink, în timpul unei emisiuni de actualitate. În timpul interviului, ministrul a acuzat o stare subită de rău, iar emisia a fost întreruptă. Imaginile care au circulat ulterior în spațiul public surprind momentele de confuzie și îngrijorare din platou, în timp ce echipa de producție încerca să gestioneze situația.

Președintele Partidului Progresist Sârb, Miloš Vučević, a mers la spital duminică pentru a-l vizita pe Glišić. La rândul său, președintele Aleksandar Vučić a fost la căpătâiul ministrului joi, imediat după o intervenție chirurgicală.

„Glišić poate vorbi. Nu perfect, dar este un progres. Mișcă partea dreaptă a corpului și își amintește cum s-a simțit și când i s-a făcut rău. A fost, într-un fel, norocul lui că totul s-a întâmplat în Belgrad, la câțiva pași de un spital”, a declarat Vučić.

Șeful statului a folosit momentul pentru a readuce în discuție problema serviciilor de urgență din zonele îndepărtate, o temă pe care susține că a discutat-o deja cu ministrul Sănătății, Zlatibor Lončar.

„Dacă acest episod ar fi avut loc într-o zonă rurală sau într-un oraș mai mic, intervenția nu ar fi fost la fel de rapidă. Trebuie să regândim complet modul în care sunt organizate urgențele în regiunile izolate”, a adăugat președintele.

Într-un alt caz recent, ministrul de finanțe ceh, Zbyněk Stanjura, a fost nevoit să își anuleze participarea la o acțiune electorală pe muntele sacru Radhošť, din cauza unor probleme de sănătate apărute pe parcurs.

