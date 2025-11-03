Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că țara sa produce mai multe muniții decât Franța și s-a arătat dispus să semneze un contract pe termen lung cu Uniunea Europeană pentru livrări. Într-un interviu pentru revista germană Cicero, liderul de la Belgrad a subliniat că Serbia are depozitele pline și capacitatea de a exporta suplimentar, lăsând la latitudinea cumpărătorilor cum vor folosi aceste arme — inclusiv, eventual, pentru sprijinul Ucrainei.

„Depozitele noastre sunt pline, iar producția crește. Serbia este pregătită să furnizeze muniție Europei în baza unor contracte pe termen lung. Nu vreau să fiu perceput ca cineva care alimentează războaie, dar Europa are nevoie de muniție. De aceea le-am propus prietenilor noștri din UE să încheiem un acord”, a spus Vučić.

O ofertă cu dublu mesaj

Președintele sârb afirmă că aceasta ar fi „o contribuție fenomenală” pe care Serbia o poate aduce la securitatea europeană. În declarațiile sale, Vučić a evitat să se refere direct la Ucraina, dar a lăsat să se înțeleagă că livrările nu ar fi condiționate politic.

„Suntem pregătiți să cooperăm cu armatele europene. Deja colaborăm activ în domeniul militar cu prietenii noștri din Europa — în Africa, Asia și pe alte continente — și suntem gata să ne extindem prezența alături de forțele europene”, a adăugat liderul de la Belgrad.

Întrebat ce s-a întâmplat cu propunerea transmisă Uniunii Europene, Vučić a spus că „încă așteaptă un răspuns final”.

„Întrebați-l pe Zelenski cine a ajutat cel mai mult”

Într-un moment neașteptat al interviului, Vučić i-a îndemnat pe jurnaliști „să-l întrebe pe președintele Volodimir Zelenski care țară din Balcani a oferit cea mai mare asistență financiară și umanitară Ucrainei”.

„Răspunsul v-ar putea surprinde”, a spus el, fără a da detalii.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai vizibile dintre Belgrad și Moscova. În ultima perioadă, Vučić s-a arătat iritat de „șantajul” Gazprom, care ar fi limitat livrările de gaz doar pentru câteva luni.

„Rușii ne transmit astfel că, dacă vom naționaliza compania petrolieră NIS, pot opri complet gazul pe 31 decembrie”, a spus recent președintele sârb.

Belgradul continuă să joace un rol ambiguu între Rusia și Uniunea Europeană. În timp ce refuză să se alăture sancțiunilor împotriva Moscovei, Serbia își extinde în tăcere cooperarea economică și militară cu Occidentul.

Declarațiile lui Vučić, care sugerează deschiderea spre livrări de muniție către statele UE — și implicit către Ucraina — marchează una dintre cele mai clare semnale de repoziționare strategică a Serbiei de la începutul războiului.

