Autor: Veronica Andrei
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 13:47
Serbia recunoaște că agenți ruși au organizat o tabără paramilitară pentru a destabiliza alegerile din Republica Moldova
Preşedintele sârb Aleksandr Vucic FOTO Facebook/Aleksandr Vucic

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a admis, miercuri, 15 octombrie că trei cetățeni ruși au coordonat o tabără de antrenament militar secret în vestul țării, unde zeci de cetățeni moldoveni ar fi fost instruiți cu scopul de a provoca tulburări în timpul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie.

Declarația, făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Belgrad, reprezintă prima confirmare oficială din partea autorităților sârbe privind implicarea Moscovei în această operațiune.

„Nu pot afirma că a fost implicat un serviciu de informații rus, însă am stabilit prezența a trei cetățeni ruși în tabăra Sunčana Reka, situată în apropierea orașului Loznica”, a declarat Vučić, citat de Radio Europa Liberă.

Ce se știe despre tabăra paramilitară

Potrivit autorităților de la Chișinău, serviciile secrete ruse ar fi organizat mai multe tabere de antrenament unde cetățeni moldoveni au fost instruiți în tactici de destabilizare, cu scopul de a provoca violențe în cazul în care formațiunile pro-ruse ar fi pierdut scrutinul.

Cu șase zile înainte de alegeri, poliția moldovenească a reținut 74 de persoane suspectate că pregăteau acțiuni violente, iar autoritățile sârbe au arestat doi cetățeni locali implicați în organizarea taberei.

Centrul de instruire a funcționat în complexul turistic Sunčana Reka, o proprietate de opt hectare situată pe malul râului Drina, la granița Serbiei cu Bosnia. Jurnaliști de investigație au descoperit dovezi ale vizitelor unor cetățeni ruși la fața locului, ceea ce a determinat autoritățile sârbe să reacționeze.

Semnificația recunoașterii oficiale

Deși oficialii sârbi admiseseră anterior existența taberei, este pentru prima dată când Belgradul confirmă explicit prezența cetățenilor ruși. Kremlinul a respins în mod repetat acuzațiile de implicare.

Recunoașterea vine într-un moment în care Uniunea Europeană intensifică presiunile asupra Serbiei pentru a-și alinia politica externă la cea a statelor membre, condiție esențială în procesul de aderare.

„Avem nevoie de o mai mare convergență în politica externă, inclusiv în privința sancțiunilor împotriva Rusiei”, a subliniat Ursula von der Leyen în timpul conferinței.

Relațiile dintre Serbia și Rusia

Spre deosebire de majoritatea statelor europene, Serbia a menținut relații strânse cu Moscova, refuzând să impună sancțiuni după invazia Ucrainei din 2022 și păstrând regimul de călătorie fără viză pentru cetățenii ruși.

Dezvăluirea existenței taberei de antrenament amplifică îngrijorările privind influența Rusiei în Balcani. Orașul Loznica, unde a fost localizată tabăra, i-a acordat lui Vladimir Putin titlul de „cetățean de onoare” încă din urmă cu 15 ani.

Oficialii europeni solicită Belgradului să demonstreze „angajamente concrete” față de procesul de aderare, prin consolidarea statului de drept, reformarea sistemului electoral, protejarea libertății presei și adoptarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

