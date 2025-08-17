Violențe de stradă în Serbia: protestatarii au atacat sediul partidului aflat la guvernare. Reacția președintelui Vucic

Autor: Dan Stan
Duminica, 17 August 2025, ora 08:58
594 citiri
Proteste violente în Serbia / captură video France24 - YouTube

Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC.

Poliţia din Valjevo ar fi folosit grenade paralizante şi gaze lacrimogene împotriva protestatarilor, după ce un mic grup de persoane mascate a atacat sediile goale ale SNS, dându-le foc.

Au existat numeroase acuzaţii de violenţă şi brutalitate din partea protestatarilor, din partea puterii. De asemenea, participanții la miting au acuzat forțele de ordine de practici în afara legii - iar Ministerul de Interne al Serbiei a negat aceste acuzaţii.

Protestele au fost declanşate iniţial de prăbuşirea unei gări în Novi Sad, în noiembrie anul trecut, sârbii cerând alegeri anticipate şi sfârşitul celor 12 ani de domnie ai preşedintelui Aleksandar Vučić.

Sâmbătă seara, poliţia a fost din nou desfăşurată în mai multe oraşe, inclusiv Belgrad, în timp ce oamenii participau la demonstraţii pentru a cere alegeri anticipate.

Birourile şi steagurile partidului SNS al lui Vučić au fost în centrul furiei protestatarilor.

De asemenea, protestatarii au spart geamurile sediului Partidului Radical Sârb, un partener de coaliţie al partidului de guvernământ SNS.

Mișcări radicale în Serbia. Protestatarii vor să dea jos puterea prin acțiuni de stradă

Vučić a reacţionat la evenimentele de sâmbătă pe Instagram, scriind că „violenţa este o expresie a slăbiciunii totale” şi promiţând să „pedepsească bătăuşii”.

Acesta a respins în repetate rânduri cererile de alegeri anticipate şi a denunţat demonstraţiile ca făcând parte dintr-un complot străin de răsturnare a sa.

Ministerul de Externe al Rusiei şi-a oferit sprijinul pentru preşedintele de dreapta pro-moscovit. „Nu putem rămâne insensibili la ceea ce se întâmplă în Serbia frăţească”, a anunţat ministerul de la Moscova.

Declaraţia a precizat că poliţia „utilizează metode şi mijloace legale pentru a stăpâni mulţimile violente” şi că „ordinea publică, securitatea şi vieţile oamenilor” sunt în pericol.

Proteste aproape zilnice au cuprins Serbia din noiembrie, după prăbuşirea acoperişului gării Novi Sad, care a ucis 16 persoane.

