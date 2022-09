Cifrele fantastice ale unei cariere de excepție. Ce-a reușit Serena Williams la turneele de Grand Slam

Legendara tenismenă americană Serena Williams (40 de ani) a fost eliminată sâmbătă dimineață, 3 septembrie 2022, în turul trei la US Open, acesta fiind ultimul meci din cariera sa impresionantă, în care a câștigat 23 de titluri de Grand Slam.

Pe arena Arthur Ashe de la New York, Serena Williams a jucat un meci senzațional cu australianca Ajla Tomljanovic, care s-a impus cu 7-5, 6-7, 6-1.

Pe contul de Twitter de la US Open au fost publicate imediat cifrele fantastice atinse de Serena Williams în cariera sa.

Astfel, pe lângă numărul uriaș de trofee și de meciuri câștigate la Grand Slam-uri, e impresionant faptul că Serena a deținut (în două rânduri) toate cele patru titluri majore din circuitul WTA, chiar dacă nu s-a întâmplat pe parcursul unui singur an calendaristic.

Serena Williams held all four majors at the same time.

Serena put up numbers we may never see again. pic.twitter.com/OYPGaQZcAq