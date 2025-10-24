Dansul lasciv cu care Serena Williams a făcut show la decernarea unui important premiu. Câți bani a luat fosta tenismenă VIDEO

Autor: Teodor Serban
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 13:32
301 citiri
Serena Williams FOTO X Serena Williams

Jucătoarea de tenis Serena Williams se numără printre câștigătorii Premiilor Prințesa de Asturia din 2025.

Aceste premii, acordate de Prințesa Leonor, în calitate de președinte al Fundației care îi poartă numele, își propun să promoveze valorile științifice, culturale și umanitare ca parte a patrimoniului Spaniei.

Ediția din 2025 se va desfășura astăzi, vineri, 24 octombrie, la ora 18:30, la Oviedo, deși câștigătorii au fost deja anunțați.

De fapt, evenimentul clasic de deschidere a Premiilor a avut loc ieri, în cadrul căruia jucătoarea de tenis Serena Williams, câștigătoarea Premiului Prințesa de Asturia pentru Sport din 2025, a dansat lasciv pe sunetul cimpoaielor.

Premiul Prințesa de Asturia este în valoare de 50.000 de euro pe categorie, pe lângă primirea unei sculpturi comemorative realizate de Joan Miro.

