"Cum are tupeul să facă asta? Sora ei a fost împușcată" Critici dure la adresa Serenei Williams

Serena Williams a avut o apariție de senzație la pauza SuperBowl, show-ul anual american.

Marea campioană americană a dansat pe acordurile melodiei Not Like Us a lui Kendrick Lamar.

Acest cântec este doar unul dintre cele care marchează disputa dintre Lamar și Drake, fostul iubit al Serenei Williams.

”Apariția surpriză a Serenei Williams la Super Bowl este cel mai mare atac de până acum la Drake, după relația lor extrem de toxică”, a titrat Daily Mail.

Aceasta nu a fost însă singura controversă legată de dansul Serenei.

Serena Williams a făcut mișcările de dans intitulate Crip Walk, o mișcare care a luat naștere în 1970 în Compton. În 2003, Yetunde Price, sora vitregă a Serenei și a lui Venus Williams, a fost împușcată mortal de un membru al ”South Side Compton Crips”, banda cu care e asociat dansul respectiv.

”Sora Serenei Williams a fost ucisă de un membru Crip și ea a avut tupeul să facă Crip Walk în timpul show-ului lui Kendrick Lamar. Nejustificat”

”O, Doamne! Serena chiar a făcut Crip Walk la Super Bowl? După ce s-a întâmplat cu sora ei? Ce nebunie!"

”Imaginează-ți că sora ta e asasinată de Crips și 20 de ani mai târziu faci C-Walking îmbrăcată în albastru”

”Serena Williams a fost mereu îndrăgostită de cultura hip-hop, așa că nu e surprinzător, dar e ciudat având în vedere trecutul ei” au fost câteva dintre reacții, conform DigiSport.

Ads