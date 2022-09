Dezamăgire pentru americani la US Open. Surorile Williams au fost eliminate

Publicul american de la US Open a trăit joi dezamăgirea produsă de eliminarea din competiția de dublu a surorilor Williams, celebrele Serena și Venus.

În primul tur, pe arena centrală de la New York, americancele Serena Williams și Venus Williams au fost depășite de perechea Lucie Hradecka - Linda Noskova din Cehia, scor 7-6, 6-4.

Aceasta ar putea fi ultima partidă oficială în care surorile Williams evoluează împreună.

La simplu, Serena Willimas e calificată în turul al treilea, ea anunțând că US Open 2022 va fi, cel mai probabil, ultimul său turneu din carieră.

