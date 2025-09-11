Mouratoglou vorbește despre relația complicată cu Serena: "Ne-am certat din cauza kilogramelor ei!"

Patrick Mouratoglou a lipsit în mod notabil de la US Open-ul din acest an. De când a devenit cunoscut ca antrenor al lui Marcos Baghdatis, pe care l-a condus până în finala Australian Open în 2006, Mouratoglou s-a remarcat ca un guru al tenisului, profesioniști și tineri talentați ajungând la academia sa de pe Riviera Franceză.

Dar parteneriatul său cu Serena Williams, care a câștigat 10 din cele 23 de titluri de Grand Slam la simplu după ce a început să lucreze cu francezul, l-a ajutat pe Mouratoglou să se impună ca un mare antrenor.

De ce a avut atât de mult succes parteneriatul său cu Serena Williams?

"O mare încredere reciprocă – o încredere deplină, într-adevăr. Ne alimentam reciproc în ceea ce privește motivația. O cunoșteam perfect, știam cum să o impulsionez, să o motivez, să o provoc să fie mai competitivă. Am început într-o perioadă dificilă. Ea nu câștigase un turneu de Grand Slam de doi ani și suferise o înfrângere în primul tur al unui turneu de Grand Slam pentru prima dată în cariera ei [în fața Virginiei Razzano la Roland Garros 2012]. Când se întâmplă așa ceva, chiar și cei mai buni competitori încep să gândească puțin diferit – și asta le afectează calitatea atunci când concurează”, a afirmat Mouratoglou pentru The Guardian.

Recent, Serena Williams a promovat un medicament pentru slăbit și a fost criticată pentru că nu ține cont de virtuțile dietei și exercițiilor fizice. Într-un interviu, ea a spus că faptul că Mouratoglou a fost dur cu ea în legătură cu greutatea a contribuit la decizia ei de a apela la o metodă medicală pentru a slăbi.

"Îmi amintesc foarte bine. A fost după sarcină – nu imediat după; știu că aceste lucruri necesită timp. I-am spus: Ascultă, nu este o remarcă legată de aspectul tău fizic. Nu este problema mea. Dar tenisul este un sport în care nu-ți poți permite să fii supraponderal. În primul rând, presiunea asupra articulațiilor și asupra întregului corp este atât de mare încât șansele de accidentare cresc considerabil.

Al doilea lucru este că este un sport în care schimbi direcția tot timpul și cu viteză mare. Chiar și un kilogram în plus contează foarte mult. Când alergi cu viteză maximă într-o direcție cu un kilogram în plus și apoi trebuie să te oprești și să te întorci, timpul pe care îl pierzi este foarte important. Uită-te la cei mai buni jucători din lume – Alcaraz, Sinner, Djokovic. Gândește-te la mișcările lor. Greutatea îi afecta mișcările”.

În cazul Serenei, ea era mai în vârstă – așa că, desigur, corpul nu își revine la fel ca înainte, iar riscul de accidentare era și mai mare. "Am avut câteva certuri pe tema asta. Îmi amintesc că nu i-a plăcut când i-am spus asta, pentru că a crezut că o judec. Dar i-am tot spus că nu-mi pasă de aspectul ei. Nu este treaba mea. Treaba mea este tenisul tău. Dacă vrei să revii în top și să faci istorie, atunci trebuie să fim foarte eficienți la toate nivelurile – inclusiv la acesta, care pentru mine era elementul cheie".

Întrebat Acum că a slăbit atât de mult, te gândești: Aș fi vrut să fi făcut asta acum cinci, șase ani?, Mouratoglou a răspuns: "Nu sunt genul de om care privește înapoi și are regrete. Dar, da, dacă ar fi fost în această formă fizică, rezultatele ar fi fost mai bune".

