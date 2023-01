Serena Williams s-a botezat la 41 ani! Din ce sectă religioasă face parte americanca VIDEO

Serena Williams s-a botezat zilele trecute, la câteva luni după ce a împlinit 41 de ani, ea făcând parte dintr-o sectă religioasă.

Americanca, retrasă din activitate anul trecut, face parte din Martorii lui Iehova, o sectă cu mulți adepți în SUA.

Ioan Ovidiu Săbău este românul cel mai cunoscut ca fiind adeptul acestei credințe neprotestante.

Printre obiceiurile Martorilor lui Iehova este acela de a nu celebra zilele de naștere. „Credem că astfel de sărbători nu îi plac lui Dumnezeu. Ziua morții este mai bună decât ziua nașterii”, este credința lor.

Credințele și practicile martorilor lui Iehova au fost criticate de către principalele religii creștine, de către comunitatea medicală, de anumiți foști practicanți sau de anumite organizații. Au fost acuzați că ar fi tradus în mod eronat Biblia, că neagă dreptul la viață prin interzicerea transfuziilor de sânge sau că au tăinut și mușamalizat peste 1000 de cazuri de abuz sexual împotriva copiilor. De asemenea, sunt considerați o sectă de către denominațiile creștine principale, catolicii și ortodocșii.

Serena Williams, the famous Tennis player got baptized today at the Jehovah's Witness Assembly in West Palm Beach Florida.

According to the Governing Body of the religious sect in Watchtower 2019, study 40, paragraph 14, only baptised Witnesses will be saved. pic.twitter.com/wd9E897pFL